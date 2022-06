Life

“The 2Night Show” - Εβίτα Σερέτη: το τραγούδι, οι σπουδαίες συνεργασίες και η στροφή στην πορεία της (βίντεο)

Καλεσμένη στο «The 2Night Show» ήταν το βράδυ της Τρίτης η Εβίτα Σερέτη.

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στην αγάπη της για το τραγούδι, για τις συνεργασίες της με μεγάλα ονόματα σε μεγάλες πίστες, αλλά και για την επιλογή της να ακολουθήσει τη δική της πορεία σε μικρότερα μαγαζιά.

Η Εβίτα Σερέτη δήλωσε αρχικά: "Αγαπώ πάρα πολύ το τραγούδι, υπηρετώ τη λαϊκή μουσική σκηνή 22 χρόνια, ξεκίνησα να τραγουδάω από τα 12 μου χρόνια. Έχω συνεργαστεί με πάρα πολλούς καλλιτέχνες.Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Σώτη Βολάνη, αυτό που έκανε για μένα δεν το έχει κάνει κανένας άλλος. όταν είδα την εκπομπή που μιλούσε για μένα με τόση αγάπη έβαλα τα κλάματα. Πρώτη φορά το κάνει κάποιος αυτό για μένα".

Κάποια στιγμή σταμάτησε να συνεργάζεται με μεγάλα ονόματα, πάνω σε αυτό η Εβίτα Σερέτη είπε: "Είναι τιμή μου που έχω συνεργαστεί με μεγάλους καλλιτέχνες. Μετά ήθελα να ακολουθήσω τον δικό μου δρόμο. Άρχισα να εμφανίζομαι μόνη μου σε κλαμπάκια, σε μαγαζιά διάφορα. Μόνη μου το επέλεξα να μην είμαι δίπλα σε μεγάλα ονόματα, ήθελα να κάνω live με τον ορχήστρα μου. Αυτό γιατί δεν είχα ρόλο τότε, έβγαινα, έλεγα δυο-τρία τραγούδια, μετά ήμουν στα φωνητικά".