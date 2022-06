Οικονομία

Ακρίβεια - Σκυλακάκης: πότε πιστώνεται η επιδότηση έως 600 ευρώ για το ρεύμα

Πότε θ αανοιξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Τι είπε για τις τιμές καυσίμων και ηλεκτρικού. Ο ρυθμός ανάπτυξης, η “εγκράτεια” για νέα μέτρα και ο δημοσιονομικός χώρος για το 2023.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ήταν την Τετάρτη ο Θόδωρος Σκυλακάκης.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών είπε πως η πλατφόρμα για την επιδότηση έως 600 ευρώ στους λογαριασμούς ρεύματος, με τα σημερινά δεδομένα πρόκειται να «ανοίξει» στις 16 Ιουνίου, ωστόσο, όπως επεσήμανε, «γίνεται προσπάθεια να λειτουργήσει στις 14 Ιουνίου. Θα μείνει ανοιχτή μέχρι το τέλος του μήνα και το ποσό θα πιστωθεί στους δικαιούχους στις αρχές Ιουλίου».

«Με το πετρέλαιο υπάρχει μια μεγάλη πίεση στα νοικοκυριά. Θα απαιτηθούν ακόμη κάποιες εβδομάδες του Ιουνίου για να δούμε εάν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, ώστε να υπάρξει περαιτέρω στήριξη. Η πολιτική του να πηγαίνουν τα χρήματα απευθείας στον λογαριασμό των ανθρώπων, θεωρούμε ότι είναι πιο αποτελεσματική, διότι μας εξασφαλίζει ότι οι άνθρωποι τα παίρνουν. Δεν είναι βέβαιο πως θα φτάσει στον πολίτη το 100% της βοήθειας, ένα υπάρξει στήριξη μέσω τρίτων», σημείωσε ο κ. Σκυλακάκης.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών εμφανίστηκε πάντως συγκρατημένα αισιόδοξος πως θα υπάρξει παράταση των μέτρων στήριξης έναντι της ακρίβειας, με βάση και την ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ για τον ρυθμό ανάπτυξης, που όπως είπε «ήταν πάνω από τις προσδοκίες. Εμείς είχαμε προβλέψει ανάπτυξη 3,1% για όλον τον χρόνο και είχαμε 7% το πρώτο τρίμηνο και με δεδομένο ότι ο τουρισμός πάει καλά, αυτό περιμένουμε να επιβεβαιώσουμε τις επόμενες εβδομάδες», ενώ σε άλλο σημείο της συνέντευξης του υπογράμμισε πως «δεν φθάνουν τα μέτρα, αλλά είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Αν δεν είχαμε αυτόν τον ρυθμό ανάπτυξης, δεν θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε καθόλου. Το γεγονός πως είχαμε τέτοιο ρυθμό ανάπτυξης, εν μέσω των διεθνών αυξήσεων, μας επιτρέπει να λαμβάνουμε μέτρα στήριξης».

«Μου κάνει εντύπωση πως οι περισσότεροι επιλέγουν το μικρότερο ποσό στον λογαριασμό τους, παρά το μεγαλύτερο ποσό στο κινητό τηλέφωνο», είπε ο κ. Σκυλακάκης, αναφορικά με το fuel pass.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών είπε ακόμη πως «η μεγάλη παρέμβαση είναι στο ηλεκτρικό ρεύμα, γιατί η Ελλάδα έχει μεγαλύτερη εξάρτηση από το φυσικό αέριο για την ηλεκτροπαραγωγή. Ο λιγνίτης μας δίνει ενέργεια σχεδόν τόσο ακριβή, όσο το φυσικό αέριο. Ο λιγνίτης είναι πανάκριβος στην Ελλάδα, με το πρόστιμο για τους ρύπους να είναι τόσο υψηλό. Στην Ελλάδα χρησιμοποιούμε λιγνίτη μόνο για λόγους ασφαλείας».

«Οι επιχειρηματίες για το πρώτο τρίμηνο, οι μικρές επιχειρήσεις, αυτό που λέμε «χαμηλή τάση», δεν έχουν πάρει την επιστροφή ακόμη και θα την πάρουν τώρα και αναδρομικά και από το ηλεκτρικό θα έχουμε μια μικρή πτώση του πληθωρισμού», ανέφερε ο κ. Σκυλακάκης.

«Η αύξηση του πληθωρισμού πιέζει περισσότερα τα ευάλωτα νοικοκυριά και εκείνα που έχουν σταθερά εισοδήματα. Όσοι πιέζονται είναι λογικό να λένε μειώνω κάποια πράγματα, για να «μπορέσω να βγω». Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που πιέζονται. Είναι λογικό να διαμαρτύρονται πολύ περισσότερο αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί που δεν πιέζονται συνεχίζουν να καταναλώνουν. Οι επιχειρήσεις δηλώνουν παραπάνω τζίρο, μετά τον πληθωρισμό. Αφού αφαιρέσουμε τον πληθωρισμό, πάλι είναι παραπάνω οι πωλήσεις, έτσι λένε τα νούμερα, τι να κάνω εγώ;», είπε ο κ. Σκυλακάκης

Επεσήμανε πως «υπάρχει προσπάθεια να υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους για την απάλειψη και από αυτούς της εισφοράς αλληλεγγύης, δημοσιονομικό χώρος για τις αυξήσεις στις συντάξεις από την Πρωτοχρονιά και να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τις μειώσεις φόρων που έχουμε κάνει».

