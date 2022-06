Παράξενα

Βόλος: Έπεσε από το μπαλκόνι, προσπαθώντας να μπει στο σπίτι της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η γυναίκα κλειδώθηκε έξω από το διαμέρισμα και προσπαθώντας να μπει σε αυτό, σκαρφαλώντας, έπεσε στο κενό.

Από το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου του διαμερίσματος, όπου διαμένει, έπεσε μια 48χρονη στη Νέα Ιωνία, αλλά είχε άγιο και τραυματίστηκε ελαφρά. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τη μετέφερε στο Νοσοκομείο σε καλή κατάσταση για τις πρώτες βοήθειες.

Στις 13:30 της Τρίτης, η γυναίκα, που κλειδώθηκε έξω από το διαμέρισμά της, προσπάθησε να ανέβει από το μπαλκόνι, για να μπει από την ανοιχτή μπαλκονόπορτα, αλλά έπεσε, με αποτέλεσμα να υποστεί ένα θλαστικό τραύμα κάτω από τη μασχάλη και ελαφρά τραύματα στα πόδια.

Γείτονες κάλεσαν ασθενοφόρο που πήγε με γιατρό και τη μετέφερε ελαφρά τραυματισμένη στο Νοσοκομείο.

πηγή: magnesianews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Κουσουλός: ο Δασκαλάκης δείχνει σίγουρος ότι η Πισπιρίγκου σκότωσε και τα 3 παιδιά (βίντεο)

Δημογραφικό - Μητσοτάκης: Δημοτικά και παιδικοί σταθμοί θα λειτουργούν έως τις 6 το απόγευμα

Τουρκία: Τριήμερη “κράτηση” 11χρονου από την Χίο, επειδή το διαβατήριο έληγε σε… 50 ημέρες!