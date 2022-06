Ιράν - εκτροχιασμός τρένου: Δεκάδες νεκροί και τραυματίες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα μεγαλώσει, καθώς πολλοί από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Τουλάχιστον δεκαεπτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα όταν τρένο εκτροχιάστηκε κοντά στην πόλη Ταμπάς, στο κεντρικό Ιράν, όπως μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

«Δεκαεπτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και 37 τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί διότι πολλοί τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση», δήλωσε ο εκπρόσωπος της εθνικής υπηρεσίας πρώτων βοηθειών Μοζταμπά Χαλεντί, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Φωτογραφίες που μεταδόθηκαν από το πρακτορείο Isna δείχνουν ένα βαγόνι που έχει ανατραπεί και άλλα τέσσερα να έχουν πέσει το ένα πάνω στο άλλο.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Iribnews, το δυστύχημα σημειώθηκε στην έρημο, στη σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει τις πόλεις Μασχάντ και Γιαζντ.

«Το τραίνο που μετέφερε 348 επιβάτες εκτροχιάστηκε όταν έπεσε πάνω σε έναν εκσκαφέα» ο οποίος βρισκόταν κοντά στις ράγες, δήλωσε ο Μιρ Χασάν Μουσαβί αναπληρωτής διευθυντής των σιδηροδρόμων του Ιράν. Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 05:30 τοπική ώρα (03:00 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Σύμφωνα με τον υπεύθυνο των επιχειρήσεων διάσωσης, τον Μεχντί Βαλιπούρ, πέντε από τα ένδεκα βαγόνια του τραίνου εκτροχιάστηκαν.

Ο εκτροχιασμός αυτός σημειώνεται δύο εβδομάδες μετά την κατάρρευση ενός πολυώροφου υπό κατασκευή κτιρίου στο νοτιοδυτικό Ιράν, στην οποία έχασαν τη ζωή τους 43 άνθρωποι.

Στις 23 Μαΐου το κτίριο Metropol στην Αμπαντάν, μια από τις μεγαλύτερες πόλεις στην επαρχία Χουζεστάν, κατέρρευσε εν μέρει στην καρδιά ενός πολυσύχναστου δρόμου.

Η καταστροφή αυτή, μία από τις πιο φονικές εδώ και χρόνια στο Ιράν, προκάλεσε σειρά διαδηλώσεων σε όλη τη χώρα σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τις οικογένειες των θυμάτων και κατά των αρχών, τις οποίες οι Ιρανοί κατηγορούν για διαφθορά και ανικανότητα.

Νυχτερινές διαδηλώσεις πραγματοποιούνται στην Αμπαντάν και άλλες πόλεις για να θρηνήσουν τα θύματα και να ζητήσουν να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι.

Οι ιρανικές αρχές έχουν ανακοινώσει πως έχουν συλλάβει 13 ανθρώπους, ανάμεσά τους ο δήμαρχος της Αμπαντάν και δύο προκάτοχοί του, που κατηγορούνται ότι «ευθύνονται» για την τραγωδία.

#Iran... Dozens of people were killed as a train derailed due to a drilling machine



At least 17 people were killed when a train derailed near the city of Tabas in central Iran, during a trip between the cities of Mashhad (northeast) and Yazd (central) on Wednesday morning. pic.twitter.com/pkZHQuKWXi