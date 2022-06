Πολιτική

Τουρκία - Στεφανής: είμαστε στα νησιά, εκπαιδευόμαστε και φυλάμε την πατρίδα (βίντεο)

Δεν υπάρχουν οι λέξεις “φοβόμαστε και ανησυχούμε” απαντά ο πρώην Α/ΓΕΕΘΑ στις απειλές της Άγκυρας για αμφισβήτηση κυριαρχίας νησιών. Τι αναφέρει για το Μεταναστευτικό, τον Έβρο και τις επαναπροωθήσεις.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, σχετικά με τις τουρκικές προκλήσεις και την στάση της Αθήνας, ήταν την Τετάρτη, ο Αλκιβιάδης Στεφανής.

Ο πρώην Αρχηγός ΓΓΕΘΑ και Υφυπουργός Άμυνας, στρατηγός εν αποστρατεία και νυν σύμβουλος του Πρωθυπουργού για τις ακριτικές περιοχές και το Άγιο Όρος, συνομιλώντας με τον Γιώργο Παπαδάκη είπε πως από όλους τους τίτλους αυτός που τον εκφράζει περισσότερο είναι εκείνος του «Αρχηγού ΓΕΕΘΑ».

Όπως είπε ο κ. Στεφανής, «η Ελλάδα στέκεται με σοβαρότητα απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις και προτάσσει πάντα το πολιτικό κομμάτι, αλίμονο αν στρατικοποιήσουμε την κρίση».

«Το βασικότερο είναι πως όλα όσα κάνει η Τουρκία γυρίζουν εναντίον της, παρά λειτουργούν υπέρ της. Κοιτάξτε τι γίνεται με το ΝΑΤΟ και τις χώρες που κάνουν λόγο για κρίση στο ανατολικό κομμάτι της συμμαχίας. Τι γίνεται με την ΕΕ και την έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου. Κοιτάξτε τι γίνεται με τους Αμερικάνους στο θέμα της Συρίας, τι γίνεται με το Ισραήλ», είπε ο Αλκιβιάδης Στεφανής.

Σημείωσε ακόμη πως «στην Τουρκία, η αντιπολίτευση “παίζει” με τον Ερντογάν, λέγοντας ότι τον στηρίζουν και καλώντας τον να κάνει πράξεις όσα λέει, θέλοντας να πουν ότι δεν πρόκειται να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις του».

Συμπλήρωσε πως «η πρώτη χώρα που θέλει να τα έχει καλά με την Τουρκία είναι η Ελλάδα. Αλίμονο, εάν αιφνιδιαστούμε. Λέξεις όπως “φοβόμαστε, ανησυχούμε, αν αιφνιδιαστούμε”… δεν υπάρχουν. Η χώρα και οι αρμόδιοι φορείς, όπως το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπ. Άμυνας, αξιολογούν και σχεδιάζουν τι μέλλει γενέσθαι και προβλέπουν τις αντιδράσεις που μπορεί να προκληθούν».

«Δεν έχουμε να πείσουμε κανέναν για τίποτε. Είμαστε δυνατοί, είμαστε ισχυροί, είμαστε έτοιμοι πρωτίστως στο διπλωματικό πεδίο, αλλά λέγοντας σε όλους πως, έχουμε την δύναμη, αν δεν πειστείτε με τα λόγια, να υπερασπίσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα», τόνισε ο πρώην Αρχηγός ΓΕΕΘΑ.

«Είναι κάποιος που απειλεί την καθημερινότητα σου και σε απειλεί με ισχυρισμούς πέραν πάσης λογικής. Η ελληνική πλευρά διαχειρίζεται το όλο θέμα με απόλυτη ψυχραιμία. Η ακραία ρητορική της Τουρκίας από επίσημα χείλη, βρίσκει ανθρώπους δεκτικούς να πυροδοτήσουν μια κατάσταση. Εκεί απαιτείται από εμάς η ψύχραιμη αντίδραση. Όλο αυτό το εντάσσουμε εμείς σε όλο αυτό που λέγεται υβριδική απειλή και το αντιμετωπίζουμε», επεσήμανε.

Σχετικά με το Μεταναστευτικό και την πίεση στον Έβρο, ο κ. Στεφανής σημείωσε πως «δεν είναι όπλο της Τουρκίας το Μεταναστευτικό και ο Έβρος. Δεν μπορεί να παίζεις με τις ζωές ανθρώπων. Όλοι αυτοί οι οποίοι θεωρώ ότι νοιάζονται για τις ζωές των ανθρώπων, θα έπρεπε να επέμβουν σκεπτόμενοι “ποιος είναι αυτός που στέλνει ανθρώπους στο αιγαίο για να πεθάνουν”».

Αναφορικά με τις καταγγελίες και τις τουρκικές αιτιάσεις για επαναπροωθήσεις, ο Αλκιβιάδης Στεφανής είπε πως «όλα καταγράφονται με κάμερες, τηρούνται όλοι οι κανόνες, σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα δεν κάνει κάτι που είναι αντίθετο στον ανθρωπισμό και στους διεθνείς κανόνες».

Για το ενδεχόμενο αποστρατιωτικοποίησης των νησιών, μετά και τις τουρκικές απειλές και πιέσεις, η απάντηση του στρατηγού ε.α. ήταν μονολεκτική: «Όχι».

Απαντώντας σε επόμενο ερώτημα είπε πως «τίθεται θέμα ερμηνείας της Συνθήκης, η οποία σε καμία περίπτωση δεν στηρίζει αυτό που λένε οι Τούρκοι. Στην λεκτική καθημερινή απειλή και με βάση όσα έχουν κάνει και στην Κύπρο και αλλού, δεν μπορεί να υπάρξει αποστρατιωτικοποίηση. Είμαστε εκεί, εκπαιδευόμαστε, φυλάμε την πατρίδα, αγαπάμε την πατρίδα, η απάντηση είναι απλή και κάθετη: ΌΧΙ»

