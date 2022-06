Πολιτική

ΥΠΕΞ: Ανησυχία για τη βεβήλωση παρεκκλησίου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αντίδραση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών για τη βεβήλωση σε παρεκκλήσι του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

(εικόνα αρχείου)

«Εκφράζουμε την πιο έντονη ανησυχία μας για τη χθεσινή εισβολή μελών εβραϊκού ιεροδιδασκαλείου σε κτήμα ιδιοκτησίας του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και τη βεβήλωση, από την πλευρά τους, του εκεί ευρισκόμενου Παρεκκλησίου», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

«Αναμένουμε την ανάληψη κατάλληλων ενεργειών από πλευράς των ισραηλινών αρμόδιων Αρχών για τη διερεύνηση του συμβάντος, την προσαγωγή των υπευθύνων στη Δικαιοσύνη και την αποτροπή αντίστοιχων έκνομων ενεργειών στο μέλλον», προσθέτει.

«Η Ελλάδα παγίως εκδηλώνει το ενδιαφέρον της για το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και τα ιδιοκτησίας του Ιερά Προσκυνήματα στους Αγίους Τόπους που περιλαμβάνονται στο παγιωμένο Καθεστώς των Αγίων Τόπων (Status Quo)», καταλήγει.

Ειδήσεις σήμερα:

Πανελλήνιες 2022 - ΓΕΛ: Τα θέματα σε Χημεία, Λατινικά και Πληροφορική

“The 2Night Show” - Εβίτα Σερέτη: το τραγούδι, οι σπουδαίες συνεργασίες και η στροφή στην πορεία της (βίντεο)

ΗΠΑ: Κινηματογραφική απόδραση από τις φυλακές του Μισούρι