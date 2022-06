Κοινωνία

Πάτρα - Πισπιρίγκου: οι καταθέσεις για την σπιτονοικοκυρά και η αποσφράγιση του σπιτιού (βίντεο)

Σε εξέλιξη είναι η προκαταρκτική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου της Ευγενίας Κούτρα, της σπιτονοικοκυράς του ζεύγους Πισπιρίγκου – Δασκαλάκη στην Πάτρα

Σε εξέλιξη είναι η προκαταρκτική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου της Ευγενίας Κούτρα, της σπιτονοικοκυράς του ζεύγους Πισπιρίγκου – Δασκαλάκη στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που παρουσίασε η εκπομπή "Το Πρωινό", έως το τέλος του μήνα αναμένεται να ολοκληρωθεί η έρευνα για την υπόθεση.

Στις 29 Ιουνίου θα εξεταστεί το αίτημα για αποσφράγιση του σπιτιού στη Μπιζανίου ενώ τις επόμενες μέρες θα κληθούν να καταθέσουν οι δύο γυναίκες που τη φρόντιζαν.

Τελευταίοι για κατάθεση θα κληθούν οι Πισπιρίγκου - Δασκαλάκης.

Στην εκπομπή "Το Πρωινό" μίλησε και ο συνήγορος συγγενών της σπιτονοικοκυράς, κ. Λέων, ο οποίος είπε "πως υπάρχει ενδιαφέρον και μία προσφορά για αγορά τυ τριώροφου σπιτιού στην Πάτρα και δίνουν 270.000 ευρώ, τη στιγμή που τα χρέη είναι περίπου 150.000 - 160.000 ευρώ"

"Οι συγγενείς της σπιτνοικοκυράς τα χρήματα που θα εισπράξουν από την πώληση του ακινήτου θα τα δωρίσουν σε ίδρυμα" συμπλήρωσε ο κ. Λέων.

