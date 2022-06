Κοινωνία

Τηλεφωνική απάτη: Του άδειασε τον τραπεζικό λογαριασμό σε μια στιγμή

Αυτή τη φορά, στα δίχτυα επιτηδείων… πιάστηκε ένας ιδιοκτήτης πρατηρίου καυσίμων που έχασε μέσα σε λίγα λεπτά δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

Νέα ηλεκτρονική απάτη σημειώθηκε στη Χερσόνησο στο Ηράκλειο , όπου επιτήδειος κατάφερε να αποσπάσει από ιδιοκτήτη πρατηρίου υγρών καυσίμων το μεγάλο ποσό των 85.000 ευρώ.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο 65χρονος στις Αρχές, άγνωστος μέχρι στιγμής δράστης, του τηλεφώνησε υποστηρίζοντας ότι ενδιαφερόταν να αγοράσει καύσιμα, και θα πλήρωνε το ποσό μέσω κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό του 65χρονου.

Αφού ο απατεώνας «κατέθεσε» τα χρήματα στο λογαριασμό του ιδιοκτήτη, του έστειλε ένα Link προκειμένου να δει αν όντως έγινε η καταβολή των χρημάτων. Ο ανυποψίαστος άνδρας, πάτησε στο Link και από τη μια στιγμή στην άλλη, έχασε 85.000 ευρώ. Το περιστατικό ερευνά το ΑΤ Χερσονήσου.

Υπενθυμίζεται ότι ακόμη μια ηλεκτρονική απάτη σημειώθηκε στο Ηράκλειο τα προηγούμενα 24ωρα, καθώς ένας λογιστής «μαϊμού» επικαλούμενος δήθεν επιδότηση ρεύματος, εξαπάτησε 58χρονη γυναίκα στο Ηράκλειο, αποσπώντας ποσό ύψους 18.000 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η 58χρονη, χθες, Δευτέρα 6 Ιουνίου, την κάλεσε κάποιος προσποιούμενος τον «λογιστή» της, την ενημέρωσε ότι δικαιούται επιδότηση ρεύματος και για να την λάβει έπρεπε να πραγματοποιήσει κάποια συγκεκριμένα βήματα.

Ο υποτιθέμενος λογιστής, της ζήτησε να μπει στον τραπεζικό της λογαριασμό και στη συνέχεια, η ανυποψίαστη γυναίκα, ακολουθώντας τις υποδείξεις, του μετέφερε 18.000 ευρώ. Το περιστατικό ερευνά η Διεύθυνση Ασφάλειας Ηρακλείου.

Πηγή: neakriti.gr

