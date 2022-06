Αθλητικά

Champions League: Το Μουντιάλ αλλάζει τον προγραμματισμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε λιγότερο από 2 μήνες θα ολοκληρωθεί η φάση των ομίλων. Το καλοκαίρι ο τελικός στην Κωνσταντινούπολη.

Η διεξαγωγή του Μουντιάλ 2022, τον ερχόμενο χειμώνα, προκαλεί αλλαγές και στον προγραμματισμό των ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, οι αγώνες για τους ομίλους του Champions League της νέας αγωνιστικής περιόδου, θα αρχίσουν στις 6 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθούν το πρώτο διήμερο του Νοεμβρίου, ενώ ο τελικός θα διεξαχθεί στις 10 Ιουνίου στην Κωνσταντινούπολη.

Ειδικότερα, η 1η αγωνιστική στην φάση των ομίλων, θα διεξαχθεί το διήμερο 6 και 7 Σεπτεμβρίου, ενώ θα ακολουθήσουν η 2η (13-14/9), η 3η (4-5/10), η 4η (11-12/10), η 5η (25-26/10) και η 6η (1-2/11).

Όσον αφορά στον τελικό του Europa League, θα φιλοξενηθεί στην Βουδαπέστη στις 31 Μαϊου, ενώ το τρόπαιο του Europa Conference League, θα... περιμένει τους φιναλίστ στις 7 Ιουνίου, στην Πράγα.

Ειδήσεις σήμερα:

Μαθράκι: Συγκινούν ο μοναδικός μαθητής του νησιού και η μητέρα του

Μεξικό: Γέφυρα κατέρρευσε την ώρα των εγκαινίων (εικόνες)

ΗΠΑ: Κινηματογραφική απόδραση από τις φυλακές του Μισούρι