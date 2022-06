Πολιτική

Τσίπρας: Είμαστε έτοιμοι να βγάλουμε τα κάστανα από τη φωτιά

«Η Κυβέρνηση αποφάσισε να αποδράσει και να προκηρύξει εκλογές πριν από το χειμώνα», δήλωσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, από τη Ρόδο όπου περιόδευσε.

Μήνυμα στήριξης και αλληλεγγύης στους χιλιάδες εργαζομένους που απασχολούνται στον τουρισμό σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες έστειλε σήμερα, από τη Ρόδο, στη συνάντηση που είχε με τη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Ρόδου ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης Τσίπρας.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε στις μεγάλες ευθύνες της κυβέρνησης η οποία έχει ελαστικοποιήσει την εργατική νομοθεσία με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι ειδικά στον τουριστικό τομέα να εργάζονται σε συνθήκες εξαιρετικά αρνητικές σε συνδυασμό και με την ακρίβεια που υπάρχει και η οποία εξανεμίζει το εισόδημά τους.

"Πρέπει να στηρίξουμε τον κόσμο της εργασίας διότι δεν μπορεί να υπάρξει προοπτική στην οικονομία και στην παραγωγικότητα χωρίς εργαζόμενους" τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κ. Τσίπρας επανέλαβε ότι το κόμμα του είναι έτοιμο να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας "για να βγάλουμε τα κάστανα από τη φωτιά", όπως είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να "αποδράσει" και να προκηρύξει εκλογές πριν από τον χειμώνα. "Όσο πιο γρήγορα γίνουν οι εκλογές τόσο καλύτερα για να έχουμε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της χώρας" επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ο κ. Τσίπρας.

Στη διάρκεια της συνάντησης με το Εργατικό Κέντρο Ρόδου οι συνδικαλιστές του έθεσαν επίσης την ανάγκη να βελτιωθεί η δημόσια υγεία στα Δωδεκάνησα και να στελεχωθεί το Νοσοκομείο της Ρόδου υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν πολλά σοβαρά προβλήματα τα οποία βρίσκονται σε όξυνση. Ζήτησαν, επίσης, από τον κ. Τσίπρα να πιέσει στην ίδρυση τεχνικής επιθεώρησης ασφαλείας στα Δωδεκάνησα διότι όπως τόνισαν υπάρχουν πολλά εργατικά ατυχήματα στην περιοχή.

Ο κ. Τσίπρας αναχώρησε στη συνέχεια για το νησί της Σύμης όπου το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον δήμαρχο του νησιού κ. Παπακαλοδούκα για να ενημερωθεί αναλυτικά αναφορικά με τα ειδικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί.

Σε δήλωση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Γιάννη Οικονόμου, αναφέρονται τα εξής:

«Μια μέρα μετά την αποκάλυψη της σκαιάς κατασυκοφάντησης του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος και της Ελλάδας, υπό τη συμπαράσταση και κάλυψη του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Κούλογλου - μια μέρα μετά τη σιωπή του ΣΥΡΙΖΑ για το αν επισήμως αποδέχεται και επικροτεί το άγος αυτό, ο κ. Τσίπρας επισκέπτεται σήμερα τη Ρόδο και τη Σύμη. Άραγε θα τολμήσει να κοιτάξει στο πρόσωπο τους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού Σώματος, ρωτώντας τους εάν “διαπράττουν εγκλήματα στο Αιγαίο”, εάν “αντί να διασώζουν ανθρώπους στη θάλασσα, πετούν τους ανθρώπους στη θάλασσα”, εάν “τους παρατάνε στην ανοιχτή θάλασσα, χωρίς τροφή, νερό ή οποιοδήποτε μέσο για να καλέσουν σε βοήθεια”; Κατά την διάρκεια της περιοδείας του σήμερα από τη Ρόδο μέχρι τη Σύμη περιμένουμε την αντίδραση του κ. Τσίπρα στην αμαύρωση της Πατρίδας μας. Γιατί όποιος δεν αντιδρά μπροστά σε κάτι τέτοιο και σιωπά, συναινεί».

