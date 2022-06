Υγεία - Περιβάλλον

“Το Πρωινό” - Λέων για Πισπιρίγκου: οι τεχνικοί σύμβουλοι ίσως χειροτερέψουν την θέση της (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι σχολίασε για όλες τις τελευταίες εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση του θανάτου των τριών παιδιών.

Στην εκπομπή "Το Πρωινό" βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων και σχολίασε όλες τις τελευταίες εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση του θανάτου των τριών παιδιών.

"Δεν έχω αντιληφθεί ποια είναι η υπερασπιστική γραμμή της Ρούλας Πισπιρίγκου και ζητούν επανεξέταση του αίματος της Τζωρτζίνας" είπε στην αρχή της ζωντανής σύνδεσης με την εκπομπή.

Ενώ συνέχισε "απαιτείται η ύπαρξη τεχνικών συμβούλων, ξέρω ότι έχει εμφανιστεί ένας εντατικολόγος από τη Γερμανία και όχι 6 που επικαλείται η πλευρά Πισπιρίγκου".

Ο κ. Λέων επισήμανε πως "αυτά που ζητάνε μπορεί να τη φέρουν σε δυσμενέστερη θέση από αυτή που βρίσκεται, θέλω να πιστεύω ότι η κατηγορουμένη θέλει να βγει στο φως η αλήθεια".

Μάλιστα, όπως εξήγησε για τους θανάτους των άλλων δύο παιδιών "αν έχουμε έναν επανέλεγχο με τα ίδια αποτελέσματα ισχυροποιούνται τα πρώτα ευρήματα" , ενώ για τις τοξικολογικές εξετάσεις που αναμένονται για την Ίριδα και τη Μαλένα "αναμενόμενο ότι δεν θα βρεθεί ουσία στις εξετάσεις των δύο παιδιών, αφού και οι πρώτες τοξικολογικές ήταν καθαρές".





Ειδήσεις σήμερα:

Λέσβος: σκάφος σήκωσε σημαία του Κεμάλ Ατατούρκ! (εικόνες)

Τουρκία: Τριήμερη “κράτηση” 11χρονου από την Χίο, επειδή το διαβατήριο έληγε σε… 50 ημέρες!

Ακρίβεια - Σκυλακάκης: πότε πιστώνεται η επιδότηση έως 600 ευρώ για το ρεύμα