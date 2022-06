Life

“Άγριες Μέλισσες”: πιέσεις και διλλήματα την Τετάρτη (εικόνες)

Συναρπαστικές είναι οι εξελίξεις στο αποψινό επεισόδιο της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, “Άγριες Μέλισσες”.

Οι «Άγριες Μέλισσες», η κορυφαία τηλεοπτική σειρά των τελευταίων χρόνων, συνεχίζει να γράφει ιστορία στον ΑΝΤ1, με τον γ’ συγκλονιστικό τους κύκλο, με δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες και κινηματογραφική αισθητική.

Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Τετάρτης, στις 22:30, στον ΑΝΤ1

Ο Κωνσταντής δεν αντέχει το βάρος των τύψεών του κι επισκέπτεται τον Μελέτη.

Η επιστροφή του Θόδωρου δίνει ελπίδα, αλλά ο Κουρτέσης δεν θέλει να ρισκάρει.

Ο Μελέτης πιέζει την Ασπασία, εκείνη, όμως, δεν είναι συνεργάσιμη.

Ο Μπάμπης, σε πανικό, κρύβεται στο σπίτι του Άγγελου και προσπαθεί να πάρει πίσω την Κορίνα.

Ο Ακύλας είναι αποφασισμένος να κρατήσει την οικογένειά του φυλακισμένη, παρά τις αντιδράσεις των μελών της.

Ο Μελέτης έρχεται αντιμέτωπος με την Πηνελόπη για να σταματήσει να ψάχνει.





