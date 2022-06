Life

“Super Mammy”: ο Μάρκος Σεφερλής γίνεται “Super Woman” (εικόνες)

Ακόμη ένα ξεχωριστό βράδυ Σαββάτου υπόσχονται στους τηλεθεατές του ΑΝΤ1, ο Μάρκος Σεφερλής και η παρέα του.

Αθάνατη Ελληνίδα μάνα: υπερπροστατευτική, πανταχού παρούσα και τα πάντα πληρούσα και ανέκαθεν στα… κάγκελα!

Ο Μάρκος Σεφερλής, στη «Super Mammy», την κωμική σειρά του ΑΝΤ1, μεταμορφώνεται στη Χαρίκλεια, στο απόλυτο mama-symbol, για να μιλήσει την αξεπέραστη γλώσσα της κλασικής μάνας σε μια κλασική οικογένεια!

Τι θα δούμε στο 10ο επεισόδιο, το Σάββατο, 11 Ιουνίου

«Super Woman!»

Η Χαρίκλεια, ακούγοντας κάποια σχόλια των παιδιών της σχετικά με το βάρος της, αποφασίζει να κάνει δίαιτα. O Τεό προάγεται αναπάντεχα σε μάνατζερ στο κομμωτήριο «Ο Ψαλιδοχέρης», γεγονός που τον φέρνει σε ρήξη με τους άλλους υπαλλήλους και με τον Τέρυ, που είναι πλέον υφιστάμενός του.

Παράλληλα, φέρνει στο σπίτι ένα κουτί με χάπια καφεΐνης, που βρίσκει στο μαγαζί, και καλείται ως μάνατζερ ν’ ανακαλύψει σε ποιον ανήκει και πώς βρέθηκε εκεί.

Όταν ο Δρ. Μπουζούρας θα επισκεφτεί το σπίτι της Χαρίκλειας για να την πείσει να του δώσει συνέντευξη, η κατάσταση θα πάρει αναπάντεχη τροπή, με τη Χαρίκλεια να αισθάνεται πιο… Super Woman από ποτέ!

Στον ρόλο του Δρ. Θωμά Μπουζούρα, ο Αλέξανδρος Τρανουλίδης.

H «Super Mammy» βασίζεται στην τηλεοπτική κωμική σειρά του BBC «MRS BROWN'S BOYS» και αποτελείται από αυτοτελή επεισόδια.

