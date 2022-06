Κοινωνία

Λαμία – Δίκη Κορκονέα: Εκτός αίθουσας οι συνήγοροι της οικογένειας Γρηγορόπουλου

Η Ζωή και ο Νίκος Κωνσταντόπουλος τέθηκαν εκτός δικαστικής αίθουσας, γεγονός που προκάλεσε την αντίδρασή τους. Σε κλίμα έντασης η δίκη.

Μέσα σε κλίμα έντασης ξεκίνησε πάλι σήμερα η δίκη του ειδικού φρουρού Επαμεινώνδα Κορκονέα στο Εφετείο της Λαμίας το οποίο καλείται να κρίνει αν θα αναγνωριστούν ή όχι ελαφρυντικά στον ανωτέρω για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου το 2008 και ως εκ τούτου θα κρίνει αν ο Κορκονέας θα παραμείνει στη φυλακή ή θα αποφυλακιστεί. Μετά από σειρά εντάσεων, η έδρα αποφάσισε ότι, η δίκη θα συνεχιστεί χωρίς την παρουσία των συνηγόρων της οικογένειας Γρηγορόπουλου, Ζωής και Νίκου Κωνσταντόπουλου.

Με την έναρξη της δίκης και πολύ πριν συγκροτηθεί το δικαστήριο οι αντεγκλήσεις μεταξύ των δικηγόρων ανάγκασαν το δικαστήριο να διακόψει αρκετές φορές καθώς οι συνήγοροι υπεράσπισης του Επαμεινώνδα Κορκονέα ζήτησαν από το δικαστήριο να μην παρίστανται οι συνήγοροι της πολιτικής αγωγής και της οικογένειας του Αλέξη Γρηγορόπουλου.

Ο Νίκος και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που εκπροσωπούν την οικογένεια (παρίσταται η μητέρα και η αδερφή του δολοφονημένου Αλέξη Γρηγορόπουλου), ζήτησαν από το δικαστήριο να συνεχίσει τη διαδικασία με τη δική τους παρουσία και συμμετοχή.

Υπενθυμίζεται ότι ο Επαμεινώνδας Κορκονέας είχε αποφυλακιστεί το 2019, έχοντας εκτίσει σχεδόν 11 χρόνια από την ποινή του λόγω του ελαφρυντικού που του είχε αναγνωρίσει το δικαστήριο, σπάζοντας έτσι τα ισόβια. Τον Μάρτιο του 2022 ο Κορκονέας όμως επέστρεψε στη φυλακή καθώς με ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου έγινε δεκτή η απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασίλη Πλιώτα που αναίρεσε την απόφαση του ΜΟΕ Λαμίας.

Η δίκη προσδιορίστηκε αρχικά να γίνει στις 11 Μαΐου 2022 αλλά εκεί διαπιστώθηκε ότι δεν είχε κληθεί η πλευρά της οικογένειας και το δικαστήριο ανέβαλε την εκδίκαση και προσδιορίστηκε και πάλι η δίκη από την Εισαγγελία Εφετών Λαμίας για σήμερα.

Έτσι, κατά τη σημερινή δικάσιμο και μετά από αρκετές διακοπές, ενστάσεις αλλά και έντονες αντεγκλήσεις το δικαστήριο αποφάσισε τελικά πως οι συνήγοροι της οικογένειας Γρηγορόπουλου δεν έχουν το δικαίωμα να παραστούν στη δίκη . Αυτό το γεγονός εξόργισε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου αλλά και το Νίκο Κωνσταντόπουλο που αντέδρασαν σημειώνοντας πως πρόκειται για μη νόμιμη απόφαση και τονίζοντας πως «δεν μπορεί το δικαστήριο να αποφασίσει πριν ακόμα συσταθεί και πριν βρεθεί σε πλήρη σύνθεση με τους ενόρκους».

Κάτω από αυτό το κλίμα συνεχίζεται η διαδικασία ενώ ιδιαίτερα ισχυρές είναι οι αστυνομικές δυνάμεις που έχουν βρεθεί στο Εφετείο της Λαμίας αφού έξω από το κτίριο βρίσκονται ομάδες ατόμων του αντιεξουσιαστικού χώρου φωνάζοντας συνθήματα για τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου.

