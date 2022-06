Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Τριήμερο… “φωτιά” για έρωτες και μαντάτα (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

Ως ένα πολύ σημαντικό τριήμερο, χαρακτήρισε την περίδο 7 με 9 Ιουνίου, η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως είπε η αστρολόγος, η όψη της Αφροδίτης με τον Ουρανό ευνοεί τους έρωτες.

Η Λίτσα Πατέρα προσέθεσε ότι παράλληλα «θα αξιοποιηθούν και πληροφορίες».

Σημείωσε επ’ αυτού πως ο Ερμής, που είναι ο κυβερνήτης της επικοινωνίας, κάνει ωραία όψη με τον Πλούτωνα που έχει τα κρυμμένα μυστικά και αναμένεται πολλές πληροφορίες να έρθουν στο φως.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

