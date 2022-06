Υγεία - Περιβάλλον

Ηπατίτιδα σε παιδιά: νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Τι αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΕΟΔΥ για τα νέα περιστατικά νόσησης παιδιών στην Ελλάδα. Πόσα ειναι συνολικά τα κρούσματα στην χώρα μας.

Σε δελτίο Τύπου του ΕΟΔΥ, με θέμα «επιδημιολογική έκθεση οξείας ηπατίτιδας αγνώστου αιτιολογίας”, αναφέρονται τα εξής:

Μετά την ανακοίνωση της αύξησης των περιστατικών οξείας ηπατίτιδας άγνωστης αιτιολογίας στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν καταγραφεί 650 ανάλογα περιστατικά σε 33 χώρες του κόσμου. Τις τελευταίες εβδομάδες παρατηρείται σταθερή μείωση των περιστατικών διεθνώς.

Στη χώρα μας, στο διάστημα των τελευταίων δεκαπέντε ημερών έχουν εντοπιστεί τέσσερα νέα περιστατικά παιδιών, τα οποία πληρούν τα κριτήρια του «πιθανού κρούσματος» οξείας ηπατίτιδας άγνωστης αιτιολογίας, σύμφωνα με τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Το πρώτο αφορά ένα παιδί 4,5 ετών που παρουσίασε ίκτερο χωρίς άλλα συνοδά συμπτώματα και από τον εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώθηκαν αυξημένες τρανσαμινάσες >500 IU/ml, χωρίς να τεκμηριώνεται λοίμωξη ή άλλη αιτία που να δικαιολογεί την αύξηση αυτή. Το παιδί νοσηλεύεται, η κλινικοεργαστηριακή του εικόνα βελτιώνεται χωρίς να έχει ακόμη αποκατασταθεί πλήρως και η γενική του κατάσταση είναι καλή.

Τα άλλα τρία παιδιά ηλικίας 12 ετών, 6 ετών και 5,5 ετών παρουσίασαν συμπτώματα από το γαστρεντερικό, και αύξηση των τρανσαμινασών, η οποία διαπιστώθηκε μετά από εργαστηριακό έλεγχο. Όλα τα παιδιά νοσηλεύτηκαν, βελτιώθηκαν και εξήλθαν από το νοσοκομείο σε άριστη κατάσταση.

Συνολικά τα «πιθανά κρούσματα» οξείας ηπατίτιδας άγνωστης αιτιολογίας σε παιδιά στη χώρα μας μέχρι σήμερα ανέρχονται σε εννέα (9).

