ΑΝΤ1 και Γιώργος Παπαδάκης ανανέωσαν την συνεργασία τους

Συνεχίζεται η μακροβιότερη εκπομπή της ελληνικής ιδιωτικής τηλεόρασης, «Καλημέρα Ελλάδα», μετά την ανανέωση της συνεργίας ΑΝΤ1 – Γιώργου Παπαδάκη.

Ο ΑΝΤ1 ανακοινώνει, με ιδιαίτερη χαρά, την ανανέωση της πολύχρονης συνεργασίας του με τον Γιώργο Παπαδάκη.

Ο Γιώργος Παπαδάκης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μέλη της οικογένειας του ΑΝΤ1 και είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την ιστορία του σταθμού, αποτελώντας σταθερή αξία στο πρόγραμμά του.

Ως παρουσιαστής της μακροβιότερης και πιο επιτυχημένης ενημερωτικής εκπομπής στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης, του «Καλημέρα Ελλάδα», ο Γιώργος Παπαδάκης θα συνεχίσει να είναι στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης του ΑΝΤ1, συμβάλλοντας με την τεράστια εμπειρία του και το δημοσιογραφικό του εκτόπισμα στην άμεση, πλήρη και αμερόληπτη κάλυψη της επικαιρότητας στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Η ανανέωση της συνεργασίας του σταθμού με τον δημοσιογράφο και παρουσιαστή επισφραγίζει για άλλη μια φορά την αμφίδρομη σχέση εκτίμησης και εμπιστοσύνης.

