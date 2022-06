Οικονομία

ΤτΕ: Αύξηση των ενοικίων γραφείων

Οι αυξήσεις που καταγράφηκαν στα ενοίκια των γραφείων, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Αυξήθηκαν κατά 1,8% οι τιμές των γραφείων και των ενοικίων τους κατά 3,7% το 2021. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος το 2021 οι ονομαστικές τιμές των γραφείων υψηλών προδιαγραφών αυξήθηκαν κατά μέσο όρο κατά 1,8% σε σχέση με το 2020 για το σύνολο της Ελλάδος, έναντι αντίστοιχης αύξησης 1,2% το 2020. Με διάκριση κατά γεωγραφική περιοχή, το 2021 οι ονομαστικές τιμές γραφείων υψηλών προδιαγραφών κατέγραψαν μέση ετήσια αύξηση 4,5% στην Αθήνα, 0,4% Θεσσαλονίκη, ενώ μειώθηκαν κατά 1,2% στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Κατά το β΄εξάμηνο του 2021, οι ονομαστικές τιμές των γραφειακών χώρων υψηλών προδιαγραφών για το σύνολο της χώρας παρουσίασαν αύξηση 1,2% σε σχέση με το α΄εξάμηνο του 2021 (προσωρινά στοιχεία). Tο β΄εξάμηνο του 2020, οι τιμές των γραφείων υψηλών προδιαγραφών κατέγραψαν οριακή μείωση 0,1% σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο, ενώ κατά το α΄εξάμηνο του 2021 κατέγραψαν αύξηση 1,2% (αναθεωρημένα στοιχεία). Με διάκριση κατά γεωγραφική περιοχή, το β΄εξάμηνο του 2021 οι ονομαστικές τιμές γραφειακών χώρων υψηλών προδιαγραφών αυξήθηκαν κατά 2,3% στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2021, κατά 0,4% στη Θεσσαλονίκη, ενώ μειώθηκαν οριακά κατά 0,1% στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Για το σύνολο του 2021, τα μισθώματα γραφείων σε ονομαστικούς όρους για το σύνολο της Ελλάδος αυξήθηκαν κατά 3,7% (προσωρινά στοιχεία). Με διάκριση κατά γεωγραφική περιοχή, ο αντίστοιχος μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των μισθωμάτων για την Αθήνα ανήλθε σε 2,3%, στη Θεσσαλονίκη σε 5,5% και στην υπόλοιπη Ελλάδα σε 5,0%.

Τα μισθώματα των γραφείων, κατά το β΄εξάμηνο του 2021, για το σύνολο της χώρας, κατέγραψαν αύξηση 0,4% σε σχέση με το α΄εξάμηνο του 2021 (προσωρινά στοιχεία). Οι αντίστοιχοι ρυθμοί μεταβολής των μισθωμάτων ήταν 1,4% κατά το β΄εξάμηνο του 2020 και 2,7% κατά το α΄εξάμηνο του 2021 (αναθεωρημένα στοιχεία).

Με βάση τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία, το 2021 οι ονομαστικές τιμές των καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών αυξήθηκαν κατά μέσο όρο κατά 2,1% σε σχέση με το 2020, για το σύνολο της Ελλάδος, έναντι αύξησης 2,6% το 2020. Με διάκριση κατά γεωγραφική περιοχή, ο αντίστοιχος μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών ήταν 2,1% για την Αθήνα, 0,9% για τη Θεσσαλονίκη και 2,3% για την υπόλοιπη Ελλάδα.

Το β΄εξάμηνο του 2021, οι ονομαστικές τιμές των καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών αυξήθηκαν κατά 1,2% σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο, για το σύνολο της χώρας (προσωρινά στοιχεία). Οι αντίστοιχοι ρυθμοί μεταβολής ήταν 0,6% το β΄εξάμηνο του 2020 και 1,2% το α΄εξάμηνο του 2021 (αναθεωρημένα στοιχεία). Με διάκριση κατά γεωγραφική περιοχή, το β΄εξάμηνο του 2021 οι ονομαστικές τιμές των καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών κατέγραψαν αύξηση 2,3% στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, σε σχέση με το α΄εξάμηνο του 2020, και οριακή μείωση 0,1% στη Θεσσαλονίκη και στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Για το σύνολο του 2021, τα μισθώματα των καταστημάτων σε ονομαστικούς όρους, για το σύνολο της χώρας, κατέγραψαν μέση ετήσια αύξηση 1,1% (προσωρινά στοιχεία). Με διάκριση κατά γεωγραφική περιοχή, οι αντίστοιχοι μέσοι ετήσιοι ρυθμοί αύξησης των μισθωμάτων ήταν 1,3% για την Αθήνα, 1,1% για τη Θεσσαλονίκη και 1,0% για την υπόλοιπη Ελλάδα.

Κατά το β΄εξάμηνο του 2021, τα μισθώματα των καταστημάτων αυξήθηκαν κατά 0,9% σε σχέση με το α΄εξάμηνο του 2021 για το σύνολο της χώρας (προσωρινά στοιχεία). Οι αντίστοιχοι ρυθμοί αύξησης των μισθωμάτων ήταν 0,1% κατά το β΄εξάμηνο του 2020 και 0,6% κατά το α΄εξάμηνο του 2021 (αναθεωρημένα στοιχεία).

