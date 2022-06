Οικονομία

Λαβρόφ: Η Ρωσία εγγυάται για την μεταφορά των σιτηρών από τη Μαύρη Θάλασσα

Τι δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ κατά τη συνάντηση που είχε με τον Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου.



Η Ρωσία είναι έτοιμη να εγγυηθεί τη ασφάλεια των εμπορικών πλοίων που θα μεταφέρουν σιτηρά από τα λιμάνια της Ουκρανίας, δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ κατά τη συνάντηση που είχε στην Αγκυρα με τον Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

«Η ρωσική πλευρά έχει κάνει τα βήματά της σχετικά με την κρίση των σιτηρών. Είμαστε έτοιμοι να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πλοίων που φεύγουν από τα λιμάνια της Ουκρανίας. Δείτε όμως τις δηλώσεις του Ζελένσκι που έχει ταχθεί κατά των εργασιών αποναρκοθέτησης στη Μαύρη Θάλασσα.

Η κρίση με την επισιτιστική ασφάλειας δεν προκαλείται από αυτόν τον πόλεμο. Το μερίδιο μας στην παγκόσμια αγορά είναι 1%, επομένως η κρίση σιτηρών δεν πηγάζει από τον πόλεμο. Δεν θα ήταν σωστό να πούμε ότι αυτή η κατάσταση θα οδηγήσει σε επισιτιστική κρίση. Οι προσπάθειες του Τούρκου συναδέλφου μου είναι ζωτικής σημασίας, κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να φύγουν τα πλοία από τα λιμάνια, η μπάλα είναι στην πλευρά των Ουκρανών, συνέχεια αλλάζουν τη θέση τους», τόνισε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών.

Από την πλευρά του, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου,τόνισε ότι «η κορυφαία προτεραιότητα είναι να αρθούν τα εμπόδια για τα προϊόντα που θα εξάγονται από την Ουκρανία και τη Ρωσία. Ακόμα κι αν δεν μπορούν να καθαριστούν οι νάρκες, πρέπει να δημιουργηθεί ένας ασφαλής «διάδρομος».

Θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι τα πλοία δεν θα έχουν οπλισμό. Ωστόσο, με την ύπαρξη μηχανισμού ελέγχου τους αίρονται τόσο τα εμπόδια μπροστά στις εξαγωγές όσο και οι ανησυχίες και των δύο χωρών. Βλέπουμε μια πιο θετική διάθεση για επιστροφή στη διαπραγμάτευση».

Ο Τσαβούσογλου είπε πώς έχουν συζητηθεί διάφορα σχέδια για την εξαγωγή ουκρανικών σιτηρών στην αγορά. Θεωρούμε λογικό και εφικτό το σχέδιο του ΟΗΕ, το οποίο περιλαμβάνει έναν μηχανισμό μεταξύ Τουρκίας, Ρωσίας και Ουκρανίας».

Ο Τσαβούσογλου πρόσθεσε ότι «η Ουκρανία και η Ρωσία θα πρέπει επίσης να συμφωνήσουν σε αυτό το σχέδιο. Δηλώσαμε ότι θα μπορούσαμε να βρεθούμε στην Κωνσταντινούπολη για αυτό. Ο κόσμος χρειάζεται τα προϊόντα που εξάγονται τόσο από την Ουκρανία όσο και από τη Ρωσία, και λέμε ότι αυτό πρέπει να εξεταστεί από κοινού. Πιστεύουμε ότι η ολοκλήρωση της προετοιμασίας σε τεχνικό επίπεδο και η εφαρμογή αυτού του μηχανισμού θα είναι ευεργετική».

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι «ο τερματισμός του πολέμου μέσω διαπραγματεύσεων θα ήταν προς το συμφέρον της ανθρωπότητας. Μοιράστηκα ανοιχτά αυτήν την άποψη με τον Λαβρόφ. Τις τελευταίες ημέρες βλέπουμε ότι μπορεί να υπάρχει βάση για επιστροφή στις διαπραγματεύσεις, είναι πιο σωστό να κάνουμε βήματα μέσω διπλωματίας .

