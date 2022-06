Κοινωνία

Αττική: Βρέθηκαν 507 κλεμμένα οχήματα σε έναν μήνα!

Ο απολογισμός του έργου της ΓΑΔΑ για τον περασμένο μήνα, συμπεριλαμβάνει και τον εντοπισμό εκατοντάδων κλεμμένων οχημάτων.

Για το μήνα Μάιο 2022, ο συνοπτικός απολογισμός του έργου των Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, περιλαμβάνει τα κάτωθι:

Συνελήφθησαν 2.659 άτομα και αναλυτικά:

4 για ανθρωποκτονία,

48 για ληστείες,

415 για κλοπές-διαρρήξεις,

428 για ναρκωτικά,

128 για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων,

707 για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών,

197 με καταδιωκτικά έγγραφα,

8 για απάτες,

724 για διάφορα άλλα αδικήματα

Εξαρθρώθηκαν 12 εγκληματικά κυκλώματα από τα οποία:

3 διέπρατταν κλοπές από οικίες ηλικιωμένων

2 διέπρατταν ληστείες-κλοπές

3 διέπρατταν κλοπές οχημάτων και εξαρτημάτων αυτών

2 διακίνησης λαθραίων καπνικών προϊόντων

1 που διέπραττε απάτες

1 που διέπραττε αρπαγές-κλοπές

Εξιχνιάστηκαν 281 εγκλήματα και ειδικότερα:

3 ανθρωποκτονίες

1 απόπειρα ανθρωποκτονίας

26 ληστείες

231 διαρρήξεις κλοπές

4 αρπαγές

13 απάτες

1 εκβίαση

2 πρόκληση σωματικών βλαβών

Κατασχέθηκαν:

67 κιλά και 917 γραμμ. κοκαΐνης,

1 κιλό και 362 γραμμ. ηρωίνης,

18 κιλά και 229 γραμμ. κάνναβης,

376 δενδρύλλια κάνναβης,

2.375 ναρκωτικά χάπια,

350 γραμμάρια μεθαδόνης,

60 πυροβόλα όπλα,

143 λοιπά όπλα,

1.568 φυσίγγια

25.576 συσκευασίες λαθραίων καπνικών προϊόντων

109.593 ευρώ,

866 πλαστά χαρτονομίσματα,

65 οχήματα

Βρέθηκαν: 507 κλεμμένα οχήματα

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις

Εξαρθρώθηκε πολυμελής συμμορία με μέλη ανήλικα κυρίως άτομα που διέπρατταν συστηματικά κλοπές και ληστείες.

Συνελήφθη 45χρονος αλλοδαπός, μέλος διεθνούς κυκλώματος διακίνησης κοκαΐνης, για κατοχή με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση στην παράνομη εγχώρια αγορά ναρκωτικών.

