Συμμορία ανηλίκων λήστευε παιδιά σε Παγκράτι και Βύρωνα (εικόνες)

Τι βρέθηκε στην κατοχή των ανήλικων κατά την έρευνα των αστυνομικών αρχών.

Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι,15 και 17 ετών, κατηγορούμενοι ως μέλη συμμορίας που διαπράττει ληστείες κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση και για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

"Συνελήφθησαν, πρωινές ώρες της 7-6-2022, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, δύο (2) ημεδαποί ηλικίας 15 και 17 ετών, κατηγορούμενοι ως μέλη συμμορίας που διαπράττει ληστείες κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση και για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Επιπρόσθετα ο 17χρονος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, η ανωτέρω Υπηρεσία στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών για τη δράση συμμορίας που απαρτίζεται από ανήλικα μέλη και προβαίνει σε ληστείες σε βάρος ανηλίκων στην περιοχή του Παγκρατίου και σε συνέχεια της σύλληψης 16χρονου αλλοδαπού (σχετικό το από 6-6-2022 Δελτίο Τύπου), ταυτοποίησε τους δύο ανήλικους και πιστοποίησε τη εγκληματική τους δράση.

Από την προανακριτική έρευνα, διαπιστώθηκε ότι οι κατηγορούμενοι έχουν διαπράξει:

• ληστεία σε βάρος ανήλικου στο Παγκράτι, τον οποίο με χρήση σωματικής βίας τραυμάτισαν και αφαίρεσαν το κινητό του τηλέφωνο

• ληστεία σε βάρος επτά (7) ανήλικων στο Βύρωνα, τους οποίους με χρήση σωματικής βίας ακινητοποίησαν και αφαίρεσαν τα κινητά τους τηλέφωνα

Επιπρόσθετα οι δύο συλληφθέντες εμπλέκονται και στη ληστεία, σε βάρος δύο ανήλικων που διαπράχθηκε στην Πλατεία Πλυτά στο Παγκράτι και για την οποία είχε συλληφθεί 16χρονος αλλοδαπός.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 17χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

6 σουγιάδες

5 μαχαίρια

λεπίδα

τσεκούρι

πτυσσόμενη ράβδος

σιδερογροθιά

4 θραύστες κρυστάλλων

κουκούλα τύπου «full face»

ζεύγος γαντιών με κοκάλινη επένδυση

συσκευασία περιέχουσα κάνναβη

ζυγαριά ακριβείας

3 τρίφτες

2 κινητά τηλέφωνα

tο χρηματικό ποσό των 270 ευρώ

tablet

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 15χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

συσκευασία περιέχουσα κωδείνη

2 κινητά τηλέφωνα

Ο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα".

