Παράξενα

Θήβα: σκυλίτσα σφήνωσε σε πλαστικό μπουκάλι και δεν έπαιρνε ανάσα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς την έσωσαν οι πυροσβέστες

Από βέβαιο θάνατο έσωσαν πυροσβέστες μία σκυλίτσα στη Θήβα. Το κεφάλι του άτυχου τετράποδου σφήνωσε σε πλαστικό μπουκάλι σε αυλή σπιτιού στην περιοχή Μοσχοπόδι Βοιωτίας.

Οι άνδρες της πυροσβεστικής στη Θήβα απεγκλώβισαν έγκαιρα τη σκυλίτσα, που δυσκολευόταν να ανασάνει.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, γυναίκα εντόπισε το ζώο σε αυλή σπιτιού, από το οποίο έλειπαν οι ένοικοι και χωρίς να διστάσει στιγμή, κάλεσε άμεσα την πυροσβεστική.

πηγή: permissos.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Genesis”: σε ποιες περιοχές θα “χτυπήσει” την Παρασκευή

Πανεπιστημιακή Αστυνομία: ο ανυποχώρητος Μητσοτάκης, η βαριοπούλα και οι αντιδράσεις

Ηράκλειο: Γάτα δάγκωσε παιδί στο λαιμό και το έστειλε στο νοσοκομείο