Δολοφονία Μαρίας Μπονίκου: Στο νοσοκομείο ο μητροκτόνος

Τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ο γιος της ηθοποιού, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της στην Αίγινα.

Ακυρώθηκε η μεταγωγή του γιου της Μαρίας Μπονίκου στα δικαστήρια του Πειραιά, όπου επρόκειτο να βρεθεί για απολογηθεί στον ανακριτή.

Ο 46χρονος αναμενόταν να μεταβεί στον τακτικό ανακριτή σήμερα Τετάρτη προκειμένου να απολογηθεί για την πράξη του.

Ωστόσο, λόγω αυτοτραυματισμού του στο κεφάλι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου σύμφωνα με πληροφορίες μετέβη και ο ανακριτής για την απολογία του δράστη.

Ο γιος της ηθοποιούς συνελήφθη για τη δολοφονία της, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πειραιά και σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ομολόγησε την πράξη του και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πειραιά.

Η άτυχη 73χρονη ηθοποιός, βρέθηκε εντός της οικίας της στην περιοχή Πολλές Ελιές στην Αίγινα, θανάσιμα τραυματισμένη, ενώ στο σημείο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια.

Τη σορό της είχε εντοπίσει συγγενικό της πρόσωπο που την είδε πεσμένη μπρούμυτα, ενώ έφερε και τραύματα στο σώμα.

