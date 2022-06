Κοινωνία

“Αποστολή” και IOCC ενισχύουν μικρές επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς

Στήριξη σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις από την «Αποστολή» και τον Ανθρωπιστικό Οργανισμό IOCC. Το μέχρι τώρα έργο και η συνέχεια των αιτήσεων.

Πέραν των ανθρωπιστικών της δράσεων, για όγδοη συνεχή χρονιά η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ενισχύει με τη μορφή δωρεάς μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς με χρηματοδότηση του Ανθρωπιστικού Οργανισμού International Orthodox Christian Charities – IOCC.

Η φετινή δράση θα ενισχύσει πανελλαδικά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα με δωρεά εξοπλισμού ή/και υπηρεσιών και επιπλέον επιχειρηματική καθοδήγηση και περιλαμβάνει τους τομείς της αγροδιατροφής και των πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων.

Από το 2014 μέχρι σήμερα 149 επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί έχουν λάβει παραγωγικό εξοπλισμό συνολικής αξίας περίπου 1,9 εκατομμυρίων ευρώ, εκσυγχρονίζοντας την παραγωγική τους διαδικασία, δημιουργώντας ή διατηρώντας θέσεις εργασίας.

Παράλληλα, τα μέλη 19 αγροτικών συνεταιρισμών εκπαιδεύτηκαν στην ασφαλή διαχείριση τροφίμων, ενώ οι ιδιοκτήτες 43 μικρών επιχειρήσεων του αγρο-διατροφικού τομέα και των πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων ενισχύθηκαν και με επιχειρηματική καθοδήγηση (mentoring) από έμπειρα μέλη – μέντορες του ΚΕΜΕΛ (Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος) με τους οποίους η ΑΠΟΣΤΟΛΗ συνεργάζεται τα πέντε τελευταία χρόνια.

Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται έως και την Κυριακή, 31 Ιουλίου 2022. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του οργανισμού ΑΠΟΣΤΟΛΗ (www.mkoapostoli.gr «Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων και Συνεταιρισμών»).

