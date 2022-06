Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Ποινική δίωξη στον άνδρα που πυροβολούσε σε κατάσταση αμόκ

Για ποιες πράξεις διώκεται ο 32χρονος που πυροβολούσε αδιακρίτως και μάλιστα μπροστά στα παιδιά του. Ποινική δίωξη και στον αδελφό του άσκησε ο εισαγγελέας.



Ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και πέντε πλημμελήματα άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 32χρονου, ο οποίος χθες το απόγευμα, σε κατάσταση αμόκ, άνοιξε πυρ στην περιοχή του Φοίνικα και συνελήφθη τελικά στο Δερβένι, αφού προηγουμένως είχε προκαλέσει τροχαίο στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης.

Το κακούργημα αφορά την πράξη της διακίνησης ναρκωτικών, υπό τη μορφή της κατοχής, με την επιβαρυντική περίσταση της τέλεσής της κατ' επάγγελμα, ενώ τα πλημμελήματα συνδέονται με τις πράξεις της επικίνδυνης οδήγησης, των άσκοπων πυροβολισμών, της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας. Για την πρώτη πράξη διώκεται και ο 29χρονος αδελφός του (κατά συναυτουργία), με την αξία των ναρκωτικών να υπολογίζεται ότι υπερβαίνει τις 75.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, εντός του διαμερίσματος του 32χρονου, όπου την ώρα του επεισοδίου βρίσκονταν τα δύο ανήλικα παιδιά του, 6 και 13 ετών, αλλά κι ένας ακόμη ανήλικος, 17 ετών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 23 κιλά κάνναβης, 1,2 κιλά κοκαΐνης και το χρηματικό ποσό των 16.000 ευρώ, το οποίο φέρεται να συνδέεται με την εμπορία ναρκωτικών.

Τα δύο αδέλφια (αλβανικής καταγωγής) παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον ανακριτή Θεσσαλονίκης, απ' όπου πήραν προθεσμία και παραμένουν υπό κράτηση.

Στο μεταξύ, τα τρία ανήλικα είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν σε συγγενικό τους πρόσωπο, όπου φιλοξενούνται, ενώ η σύζυγος του 32χρονου βρίσκεται στη Μαιευτική Κλινική νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης, μετά από τοκετό.

