Τσίπρας για ελληνοτουρκικά: Η κλιμάκωση της έντασης δεν ωφελεί κανέναν

Σε Ρόδο και Σύμη περιοδεύει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το μήνυμά του από την ακριτική Σύμη.

Μήνυμα από την ακριτική Σύμη έστειλε στην Τουρκία ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος περιοδεύει σε Ρόδο και Σύμη.

«Από εδώ, από την ακριτική Σύμη, θα ήθελα να στείλω ένα μήνυμα στην απέναντι πλευρά του Αιγαίου. Πρώτα από όλα, στην πολιτική ηγεσία των γειτόνων μας. Η κλιμάκωση της ρητορικής της έντασης και της αμφισβήτησης των διεθνών συνθηκών είναι αδιέξοδη και ανώφελη», είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, υπογραμμίζοντας πως, «σε κάθε περίπτωση, ο ελληνικός λαός και η Ελλάδα θα υπερασπιστούν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά τους δικαιώματα. Και σε αυτό είναι όλοι οι Έλληνες ενωμένοι».

Και συμπλήρωσε πως, «συνεπώς, δεν υπάρχει κανένας λόγος να κλιμακώνονται οι προκλήσεις. Πόσο δε μάλλον, όταν οι προκλήσεις αυτές έρχονται σε μία περίοδο που και οι δύο πλευρές του Αιγαίου έχουν ανάγκη τη σταθερότητα και την ειρήνη. Διότι η οικονομική κρίση πλήττει και τις δύο πλευρές.

Δευτερευόντως, θέλω να απευθυνθώ και στις δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις των γειτόνων μας. Σε αυτές τις δυνάμεις που πάντοτε υποστηρίζουν τον διάλογο και την ειρήνη. Και να πω ότι πρέπει να συνεχίσουν αυτή την προσπάθεια».

«Η κλιμάκωση της έντασης δεν ωφελεί κανέναν, οι δύο λαοί δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν και η όποια διαφορά, η μία και σημαντική διαφορά μας στο Αιγαίο, αυτή που αφορά στην υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ, πρέπει να λυθεί στη βάση του διεθνούς δικαίου στο δικαστήριο της Χάγης με διάλογο», τόνισε και συνέχισε λέγοντας:

«Τους ενθαρρύνω λοιπόν να αντισταθούν, να αντισταθούμε όλοι μαζί σε αυτό το κλίμα της έντασης. Και να δώσουμε τη δυνατότητα μέσα από ποικιλόμορφες δράσεις, απέναντι στην κλιμάκωση των παραβιάσεων και της αμφισβήτησης του διεθνούς δικαίου, να υπάρξουν δράσεις φιλίας, ειρήνης και σταθερότητας.

Ο εθνικισμός θέτει σε διακινδύνευση όχι μόνο την ειρήνη αλλά και την κοινωνική συνοχή και τη Δημοκρατία σε κάθε χώρα.

Θέλω λοιπόν σήμερα, εδώ από τη Σύμη, να στείλω αυτό το μήνυμα. Μήνυμα αποφασιστικότητας».

