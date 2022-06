Αθλητικά

Νότιγχαμ - Σάκκαρη: Αποκλείστηκε στο διπλό του τουρνουά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρόωρος αποκλεισμός για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια στο διπλό στο τουρνουά του Νότιγχαμ.



Σε μία από τις σπάνιες εμφανίσεις της στο διπλό, η Μαρία Σάκκαρη αγωνίστηκε στον 1ο γύρο του τουρνουά του Νότιγχαμ, με παρτενέρ την Ντόνα Βέκιτς από την Κροατία.

Απέναντι στο πολύ πιο έμπειρο δίδυμο της 38χρονης Αυστραλής Σαμάνθα Στόσουρ (Νο 11 στον κόσμο στο διπλό) και της Λατίσα Τσαν από την Κινεζική Ταϊπέι, οι Σάκκαρη και Βέκιτς γνώρισαν φυσιολογικά την ήττα με 6-3, 6-3 και αποκλείστηκαν από τη συνέχεια.

Η Ελληνίδα τενίστρια θα συνεχίσει στο Νότιγχαμ στο απλό, όπου είναι επικεφαλής του ταμπλό και παίζει στο 2ο γύρο με την Καναδή Ρεμπέκα Μαρινό.

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Κουσουλός: ο Δασκαλάκης δείχνει σίγουρος ότι η Πισπιρίγκου σκότωσε και τα 3 παιδιά (βίντεο)

Αδελφοκτονία στα Πατήσια: “τον σκότωσα, γιατί ήθελε να με σκοτώσει”

Έγκλημα στην Κύπρο: Μάλωσαν και τους έβαλε φωτιά για να καούν ζωντανοί (βίντεο)