Πέθανε η Μαρίνα Πετροπούλου

Θλίψη στον λογοτεσνικό κόσμο έχει σκορπίσει η είδηση θανάτου της Μαρίνας Πετροπούλου.

Έφυγε από τη ζωή η Μαρίνα Πετροπούλου, συγγραφέας, σκορπίζοντας θλίψη στη λογοτεχνική κοινότητα.

Η γνωστή συγγραφέας είχε εκδώσει περισσότερα από 17 έργα και ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στο αναγνωστικό κοινό, για την αμεσότητα και την απλή γλώσσα που χρησιμοποιούσε.

Η συγγραφέας καταγόταν από τη Σπάρτη, ενώ μεγάλωσε στα Γιάννενα και ήρθε στην Αθήνα σε ηλικία 17 ετών. Σπούδασε σχέδιο και διακοσμητική στη σχολή Βακαλό και ασχολήθηκε με την κεραμική και τη ζωγραφική σε ιδιωτικά εργαστήρια. Επίσης, ασχολήθηκε επαγγελματικά με το εμπόριο, επάγγελμα που ασκούσε μέχρι πρότινος.

Ήταν παντρεμένη με τον κατασκευαστή Θαλή Πετρόπουλο και στον μακροχρόνιο βίο τους απέκτησαν δύο παιδιά, τη Μαρία και τον Κωστή, καθώς και ένα εγγόνι.

Μερικά από τα βιβλία της, είναι «Σαν Γλυκό του Κουταλιού» 2004, «Λεκές από Κόκκινο Κρασί» 2005, «Ένα Πρωινό» 2006, «Το Ταγκό της Δανάης» 2007, «Χωρίς Κραγιόν» 2008, «Η Τελευταία Λέξη» 2009, «Η Άκρη της Κλωστής» 2010, «Στους Πέντε Ανέμους» 2010, «Άδειες Κυριακές» 2011, «Για Όλα Υπάρχει Λόγος» 2012, «Τα Μπλε Φεγγάρια» 2013, «Tο Πέπλο» 2013, «Έτσι Είναι η Ζωή» 2014, «Συναντήσεις» 2015, «Μετά τη Βροχή» 2016, «Σελήνη» 2018, και «Στον Καθρέπτη» 2019.

