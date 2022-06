Οικονομία

Φυσικό αέριο - Φον ντερ Λάιεν: πλατφόρμα κοινής αγοράς από τους “27”

Τη δημιουργία πλατφόρμας για την από κοινού αγορά φυσικού αερίου από τις χώρες – μέλη της ΕΕ ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κομισιόν.

Στην κοινή προμήθεια φυσικού αερίου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μιλώντας για τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής της 30ης-31ης Μαΐου στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Η Πρόεδρος της Κομισιόν επισήμανε ότι έχει δημιουργηθεί μία πλατφόρμα κοινής αγοράς, έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να αγοράζουν φυσικό αέριο από κοινού, ενώ σχετικά με την κοινή αποθήκευση υπογράμμισε ότι ήδη βρίσκεται στην σωστή κατεύθυνση.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ ανέφερε ότι συζητήθηκε το ζήτημα των τιμών στην ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας να γίνει προσπάθεια να χαμηλώσουν οι τιμές του φυσικού αερίου με τους διεθνείς εταίρους μέσω ανώτατου ορίου τιμής και προσέθεσε ότι έχει ανατεθεί στην Κομισιόν να το αναλύσει.

