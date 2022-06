Παράξενα

Σέρρες: Ηλικιωμένη κάλεσε το “100” για να της πάνε νερό να πιεί (εικόνες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα διαφορετικό... τηλεφώνημα, από μια μοναχική γυναίκα με κινητικά προβλήματα, δέχθηκε η Άμεση Δράση. Άμεση ήταν η ανταπόκριση των αστυνομικών.



Σε μια κίνηση ανθρωπιάς προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Βισαλτίας στις Σέρρες, όταν ενημερώθηκαν, πως μια ηλικιωμένη πήρε στο «100»… ζητώντας νερό!

Στην άλλη άκρη της γραμμής ήταν η κ. Άννα, η οποία ζήτησε να την βοηθήσουν για να πιεί νερό, καθώς δυσκολευόταν τα μετακινηθεί.

Άμεσα αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι της και εκτός από μπουκαλάκια με νερό, της πρόσφεραν και παγωτό.

Το θέμα έκανε γνωστό η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας στα social media, σημειώνοντας: «Μπράβο συνάδελφοι για την ανθρώπινη παρέμβασή σας».

Ειδήσεις σήμερα:

Τουρκία - “Κράτηση” 12χρονης από την Χίο: τι λέει η οικογένεια για την περιπέτεια του παιδιού

“Το Πρωινό” - Κουσουλός: ο Δασκαλάκης δείχνει σίγουρος ότι η Πισπιρίγκου σκότωσε και τα 3 παιδιά (βίντεο)

Έγκλημα στην Κύπρο: Μάλωσαν και τους έβαλε φωτιά για να καούν ζωντανοί (βίντεο)