Κοινωνία

Γυναικοκτονία στην Δράμα: Συγκλονίζει η θεία της 59χρονης μιλώντας στον ΑΝΤ1

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκάρουν τα στοιχεία της ιατροδικαστικής έκθεσης. Ο 63χρονος πριν βάλει τέλος στη ζωή του, πυροβόλησε δύο φορές τη σύζυγό του, την πρώτη πισώπλατα.



Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Συγκλονίζει η θεία της 59χρονης που έπεσε νεκρή από τα χέρια του συζύγου της, πριν εκείνος βάλει τέλος στη ζωή του. Φαίνεται πως ήταν κοινό μυστικό στην οικογένεια, οι ταραγμένες σχέσεις του ζευγαριού. Τόσο ο 63χρονος όμως, οσο και η 59χρονη δεν είχαν δώσει δικαίωματα στον φιλικό τους περίγυρο.

Η θεία της άτυχης γυναίκας μίλησε αποκλειστικά στον ΑΝΤ1: "Η απώλεια είναι μεγάλη ο πόνος είναι τρομερός... Ήταν ένα κορίτσι, στον ουρανό πετούσε μία εύθυμη, μία όμορφη κοπέλα....

Συνεχίζοντας ανέφερε: "ήξερα ότι ήταν σε διάσταση μόνο αυτό ήξερα, μετά αυτή ζήτησε διαζύγιο τώρα σε αυτό απάνω παρεξηγήθηκαν; αυτός την αγαπούσε και δεν ήθελε να χωρίσει; και τη σκότωσε για αυτό ; πώς έγινε κανένας δεν το ξέρει..."

Επίσης ανέφερε πως αν και βρισκόταν σε διάσταση, το ζευγάρι συνέχιζε να ζει κάτω από την ίδια στέγη. "Στο ίδιο σπίτι, εκείνος έμενε κάτω και η ανιψιά μου εμένε πάνω... Μαζί του, τον έπλενε τον μαγείρευε δηλαδή ούτε έλεγες ότι είναι σε διάσταση, τον φρόντιζε σαν μωρό τώρα τι τον ήρθε πως το έκανε... το πρωί πήγαινε και κοιτούσε της κόρης της τα μωρά εκείνη την ημέρα δεν πήγε και σου λέει η μαμά μου δεν φάνηκε πήγε ίδια τα παιδιά στο σχολείο και όταν γύρισε φοβήθηκε να πάει απάνω μόνη και μία γειτόνισσα της, την πήρε και την πήγε και βλέπει τη μάνα της σκοτωμένη στο σαλόνι και αυτόν τον βλέπει στο μπάνιο μέσα σκοτωμένο."

Τα στοιχεία της ιατροδικαστικής έκθεσης, είναι σοκαριστικά. Όπως όλα δείχνουν, η άτυχη γυναίκα, αιφνιδιάστηκε από τον 63χρονο και δεν πρόλαβε να αντιδράσει.

Ο ιατροδικαστής, Νίκος Κυφνιδης ανέφερε στον ΑΝΤ1: "Πυροβόλησε τη γυναίκα του δύο φορές πρώτη φορά πίσω στην πλάτη και δεύτερη φορά στην κοιλια...... και έχει ρήξη καρδιάς η γυναίκα, πνευμόνων, αριστερά-δεξιά, ήπατος κάταγμα σπονδυλικής στήλης γιατί χρησιμοποιήθηκαν δράμια αυτά που πηγαίνουν για αγριογούρουνα χοντρά και μέτα αργότερα πήγε πήρε τη τσιμπίδα, ξέρετε από το τζάκι για τα κάρβουνα που χρησιμοποιούμε μερικές φορές για να πιάσει να φτάσει μέχρι τη σκανδάλη πήγε στην μπανιέρα έβαλε το όπλο στην κοιλιά και στο μπιντέ και με την τσιμπίδα πάτησε τη σκανδάλη..."

Τα ιατροδικαστικά ευρήματα δείχνουν πως η 59χρονη δεν είχε κανένα περιθώριο να υπερασπιστεί τη ζωή της, αφού δεν υπάρχουν στο σώμα της αμυντικά σημάδια ή ίχνη πάλης.

Ειδήσεις σήμερα:

Λέσβος: σκάφος σήκωσε σημαία του Κεμάλ Ατατούρκ! (εικόνες)

“Το Πρωινό” - Λέων για Πισπιρίγκου: οι τεχνικοί σύμβουλοι ίσως χειροτερέψουν την θέση της (βίντεο)

Ακρίβεια - Σκυλακάκης: πότε πιστώνεται η επιδότηση έως 600 ευρώ για το ρεύμα