Πολιτική

Ερντογάν: Ο Μητσοτάκης στις ΗΠΑ επιτέθηκε στην Τουρκία σαν να μην είχαμε συναντηθεί πριν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα επίθεση του Τούρκου Προέδρου κατά του Μητσοτάκη, στην κοινή συνέντευξη τύπου με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας. Στο στόχαστρο ξανά οι αμερικανικές βάσεις.

«Μας λένε ότι οι αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα είναι εναντίον της Ρωσίας, δεν το τρώμε», δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, στην κοινή συνέντευξη τύπου με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ενώ επιτέθηκε εναντίον του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη λέγοντας ότι πήγε στο Αμερικανικό Κογκρέσο και έκανε δηλώσεις εναντίον της Τουρκίας σαν να μην είχε προηγηθεί συνάντηση του 3 εβδομάδες νωρίτερα στην Τουρκία με τον ίδιο. «Ως Τουρκία, δεν λέμε ναι σε μια πολιτική που στερείται προσωπικότητας», είπε ο Τούρκος Πρόεδρος.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, απαντώντας σε ερωτήσεις κατά την κοινή συνέντευξη τύπου με τον ομόλογό του της Βενεζουέλας, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι «αυτά που περάσαμε με την Ελλάδα , αυτά που περάσαμε με την Γαλλία, δεν θέλουμε να τα περάσουμε τώρα (με την Φινλανδία και τη Σουηδία).»,

«Ιδού αυτή τη στιγμή 5 συν 4 αμερικανικές βάσεις. Που; Στην Ελλάδα. Και αυτές οι βάσεις εναντίον ποιων είναι; Η απάντηση που δίνουν είναι αυτή: Εναντίον της Ρωσίας. Να μας συγχωρέσουν. Αυτό δεν το τρώμε», είπε ο Τούρκος Πρόεδρος.

Υποστήριξε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους, η Ελλάδα χρωστάει στην Ευρώπη 400 δισ. ευρώ. «Παρόλα αυτά, οι ευρωπαϊκές χώρες – δεν θα δώσω τα ονόματά τους - παρέχουν οπλική υποστήριξη στην Ελλάδα σε σημαντικό βαθμό. Δίνουν αεροσκάφη, ελικόπτερα. Η Αμερική έχει την ίδια υποστήριξη. Απέναντι σε ποιον;», είπε ο Ταγίπ Ερντογάν.

Αναφερόμενος στο γεύμα εργασίας που είχε τον Μάρτιο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Ταγίπ Ερντογάν είπε «παρόλο που (ο Έλληνας Πρωθυπουργός) είπε να μην αφήσουμε άλλους να μπουν ανάμεσά μας, να κάνουμε εμείς οι δύο τις διαπραγματεύσεις, ας μην μπουν τρίτοι ανάμεσά μας, 2-3 βδομάδες μετά τη συνάντησή μας, πήγε στην Αμερική και έκανε δηλώσεις στο Κογκρέσο σαν να μην είχε κάνει συνάντηση μαζί μου, έκανε δηλώσεις εναντίον των συμφερόντων της Τουρκίας. Μετά έκανε παρόμοια πράγματα στο Νταβός». «Να μας συγχωρέσουν, είμαστε υπέρ της πολιτικής προσωπικοτήτων. Ως Τουρκία, δεν λέμε ναι σε μια πολιτική που στερείται προσωπικότητας», είπε ο Τούρκος Πρόεδρος.

Ειδήσεις σήμερα:

Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Αίτημα για να γυρίσει στον Κορυδαλλό κατέθεσε ο δολοφόνος της Καρολάιν

“Το Πρωινό” - Κουσουλός: ο Δασκαλάκης δείχνει σίγουρος ότι η Πισπιρίγκου σκότωσε και τα 3 παιδιά (βίντεο)

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τετάρτης