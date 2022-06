Κοινωνία

Παλλήνη - τροχαίο: αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε διόδια - νεκρός ο οδηγός (εικόνες)

Συγκλονίζουν οι εικόνες από το σημείο της σφοδρής σύγκρουσης.

Ένα φρικτό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα διόδια της Παλλήνης.

Πιο συγκεκριμένα, ένα λευκό φορτηγάκι, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, καρφώθηκε στα διόδια της Παλλήνης με τη σύγκρουση να είναι τόσο σφοδρή που το φορτηγάκι έμεινε κάθετα στο οδόστρωμα.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Πυροσβεστικής, που απεγκλώβισαν τον οδηγό του οχήματος, ο οποίος δεν είχε τις αισθήσεις του.

Χωρίς τις αισθήσεις του #ανασύρθηκε και #παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ ο οδηγός οχήματος, ύστερα από εκτροπή του, στα διόδια Παλλήνης στην Αττική Οδό.

????Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. pic.twitter.com/xSuFvilkbJ — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 8, 2022

Πηγή εικόνων: enikos.gr

