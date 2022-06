Οικονομία

Τράγκας: Δεσμεύτηκε η περιουσία της συζύγου του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για την έρευνα που θα διενεργηθεί για την περιουσία της Μαρίας Καρρά και δύο ακόμη προσώπων.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην έρευνα για την τεράστια περιουσία του Γιώργου Τράγκα, καθώς ο οικονομικός εισαγγελέας ζήτησε τη δέσμευση της περιουσίας τριών ακόμη προσώπων μεταξύ των οποίων και της συζύγου του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, αφορά τρεις ακόμη δεσμεύσεις περιουσιών. Η μία αφορά τη σύζυγο του Γιώργου Τράγκα, Μαρία Καρρά και οι άλλες δύο πρόσωπα που εμπλέκονται με εταιρείες του Γιώργου Τράγκα.

Όσον αφορά τη σύζυγο του γιώργου Τράγκα, δεδομένου του ότι ήταν υπόχρεη πόθεν έσχες, θα ερευνηθούν όλες οι δηλώσεις των τελυτσίων ετών.

Το πόρισμα θα ερευνήσει συγκεκριμένα αδικήματα τα οποία θα ερευνηθούν αδικήματα που είναι σε επίπεδο υπονοιών και αυτά είναι το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, φοροδιαφυγή, εκβίαση και απιστία, η οποία συνίσταται, από δάνεια που πήρε ο εκδότης και δεν είναι σαφές αν έχουν αποπληρωθεί.

Η αποποίηση κληρονομιάς από τον γιο του, Φρέντι

Η αποδοχή της κληρονομιάς που αφήνει αφορά πλέον μόνο στη σύζυγό του και το γιο του Γιάννη, μετά την αποποίηση που έκανε ο μικρότερος γιος του Φρέντυ, ο οποίος ξεκαθαρίζει πως δεν γνώριζε για τα 17 ακίνητα, για τον πακτωλό χρημάτων του πατέρα του, αλλά κυρίως τον τρόπο που αποκτήθηκαν.

Ο Γιάννης Τράγκας, ο πρωτότοκος γιος του εκδότη ενημερώθηκε για την περιουσία όταν κλήθηκε από συμβολαιογράφο στη Γαλλία υποστηρίζει. Μέσω του δικηγόρου του διαμηνύει πως είναι ανοιχτός σε κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές και ξεκαθαρίζει πως διεκδικεί υπό όρους ό,τι του ανήκει.

Ειδήσεις σήμερα:

Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Αίτημα για να γυρίσει στον Κορυδαλλό κατέθεσε ο δολοφόνος της Καρολάιν

Προπονητής πολεμικών τεχνών: Οι καταγγελίες για ασέλγεια και οι αποκαλύψεις παλιών αθλητών του (βίντεο)

“Το Πρωινό” - Κουσουλός: ο Δασκαλάκης δείχνει σίγουρος ότι η Πισπιρίγκου σκότωσε και τα 3 παιδιά (βίντεο)