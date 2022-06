Κόσμος

Ιταλία: Σκότωσε την πρώην σύζυγό του, τη νέα του σύντροφο και αυτοκτόνησε

Σοκ στην πόλη Βιτσέντσα της βόρειας Ιταλίας για το τριπλό φονικό.



Μια γυναίκα, ηλικίας 42 ετών, δολοφονήθηκε σήμερα στην πόλη Βιτσέντσα της βόρειας Ιταλίας από τον πρώην σύζυγό της, σερβικής καταγωγής.

Το θύμα είχε μόλις συνοδεύσει τα δυο τους παιδιά στο σχολείο. Ο πρώην σύζυγός της και δράστης την πυροβόλησε θανάσιμα, ενώ εκείνη βρισκόταν ακόμη μέσα στο αυτοκίνητό της.

Ο δολοφόνος, για μεγάλο διάστημα κατά το παρελθόν, είχε υποχρεωθεί από τις δικαστικές αρχές να μην συναντά και να μην πλησιάζει την πρώην γυναίκα του, λόγω της βίαιης συμπεριφοράς του. Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι πρόκειται για μια ακόμη «προαναγγελθείσα τραγωδία», η οποία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί.

Τρεις ώρες μετά τη δολοφονία, αστυνομικοί εντόπισαν τον δράστη νεκρό, μέσα στο ΙΧ αυτοκίνητό του, στον περιφερειακό δρόμο της Βιτσέντσα. Σύμφωνα με την εφημερίδα La Repubblica, πριν λίγο ο αρμόδιος εισαγγελέας επιβεβαίωσε ότι δίπλα στον άνδρα, βρέθηκε νεκρή και η νέα του σύντροφος. Το αυτοκίνητο, στα πίσω καθίσματα και στο πορτ-μπαγκάζ, ήταν γεμάτο εκρηκτικά.

