Αθήνα: Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση σπείρας που διέπραττε κλοπές

Σε συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία. Εξιχνιάστηκαν δεκάδες περιπτώσεις κλοπών.



Μεγάλη επιχείρηση το βράδυ της Τετάρτης του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής για την εξάρθρωση συμμορίας που κατηγορείται ότι διέπραξε δεκάδες διαρρήξεις - κλοπές από σπίτια στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, μέχρι αργά το βράδυ είχαν συλληφθεί 12 άτομα και εξιχνιάστηκαν δεκάδες περιπτώσεις κλοπών. Παράλληλα, κατασχέθηκε πλήθος κλοπιμαίων, όπλων και οχημάτων.

Μόλις ολοκληρωθεί η επιχείρηση αναμένεται αναλυτική ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ.

