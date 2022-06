Κοινωνία

Προπονητής ιστιοπλοΐας: η ώρα της απολογίας για τον βιασμό ανήλικης αθλήτριας

Απολογείται σήμερα ενώπιον του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου ο προπονητής ιστιοπλοΐας που κατηγορείται για βιασμό αθλήτριας του, όταν ήταν ανήλικη.

Τις δικές του ερμηνείες για όσα έγιναν πριν δέκα χρόνια με την 21 χρόνων σήμερα, αθλήτρια ιστιοπλοΐας που τον καταγγέλλει για βιασμό ενόσω ήταν ανήλικη, αναμένεται να δώσει σήμερα ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου ο 39χρονος προπονητής που δικάζεται για βαριά αδικήματα σεξουαλικής βίας σε βάρος του κοριτσιού.

Ο 39χρονος που καταγγέλθηκε από την αθλήτρια στην αρχή του κινήματος #MeToo της Ελλάδας τον Ιανουάριο του 2021 καλείται σήμερα να απολογηθεί για όσα του καταλογίζονται στην δικογραφία που σχηματίστηκε όταν η Αμαλία ενθαρρυμένη από την χρυσή Ολυμπιονίκη Σοφία Μπεκατώρου πήγε στις αρχές και μίλησε για όσα ισχυρίζεται ότι υπέστη από τα 11 έως τα 14 της χρόνια από τον άνθρωπο που την προπονούσε στο αγαπημένο της άθλημα.

Μετά από πολλές συνεδριάσεις και την εξέταση πολλών μαρτύρων, κατοίκων της πόλης που κατοικεί η αθλήτρια και η οικογένεια της, η δίκη που ξεκίνησε εξ αναβολής τον περασμένο Απρίλιο, μπαίνει από σήμερα στην τελική της ευθεία για την ετυμηγορία των δικαστών.

Ο προπονητής είναι αντιμέτωπος με τις κατηγορίες του βιασμού κατ' εξακολούθηση, κατάχρησης σε ασέλγεια και αποπλάνησης ανηλίκου, με τον ίδιο να αρνείται κατηγορηματικά την πρώτη και βαρύτερης ποινικής μεταχείρισης πράξη και να αποδέχεται πως είχε σεξουαλικές σχέσεις με την αθλήτριά του από όταν συμπλήρωσε το 13ο έτος της. Ισχυρίζεται επίσης πως ο δεσμός που, όπως αναφέρει, είχε με την Αμαλία είχε την αποδοχή, αν όχι την έγκριση, των γονιών της αθλήτριας και ειδικά της μητέρας της.

Στην διαδικασία που προηγήθηκε με την εξέταση μαρτύρων, το δικαστήριο ήρθε αντιμέτωπο με καταθέσεις που φαίνεται να είχαν συγκεκριμένες παραδοχές. Η τοπική κοινωνία φαίνεται να πίστευε πως η ανήλικη και ο σχεδόν είκοσι χρόνια μεγαλύτερος της προπονητής "είχαν σχέση" και πως η οικογένεια δεν ήταν καθόλου αρνητική σε γάμο της ανήλικης με τον κατηγορούμενο.

Η μητέρα και ο πατέρας της Αμαλίας στις καταθέσεις τους, αρνήθηκαν κάθε τέτοια εκδοχή αναφερόμενοι σε μία ζεστή φιλική σχέση που διατηρούσαν με τον 39χρονο τον οποίο εμπιστεύονταν. Κατέθεσαν επίσης πως πληροφορήθηκαν όσα συνέβαιναν, ενώ οι ίδιοι δέχονταν ως συνδαιτυμόνα τους τον κατηγορούμενο, από μήνυμα που τους έστειλε η κόρη τους.

Η αθλήτρια έχει καταγγείλει ότι ο 39χρονος την απειλούσε πως θα βλάψει την οικογένειά της αν έλεγε όσα της έκανε και ότι λειτουργούσε σε καθεστώς ψυχολογικής πίεσης, φόβου, σύγχυσης και άγχους.

Το δικαστήριο πριν σταθμίσει τα γεγονότα και αξιολογήσει τις δύο πλευρές, θέλησε να επανεξετάσει τόσο τους γονείς όσο και την ίδια την Αμαλία επιχειρώντας να προσδιορίσει ζητήματα που κυρίως αφορούν την έννοια της παράνομης βίας ή της απειλής βίας ως βασικού συστατικού του βιασμού.

Η Σοφία Μπεκατώρου που κατέθεσε στο δικαστήριο, δήλωσε επικαλούμενη κυρίως την ιδιότητά της ως πτυχιούχου Ψυχολογίας, πως η περίπτωση της αθλήτριας αφορά σαφέστατα πολλαπλούς βιασμούς ανήλικου κοριτσιού που χειραγωγήθηκε και αποπλανήθηκε πρωτίστως ψυχικά και ακολούθως σωματικά από τον κατηγορούμενο.

Η σημερινή απολογία του προπονητή, ο τρόπος που θα τοποθετηθεί, οι ισχυρισμοί που θα προβάλει για να πείσει για τον λόγο του έναντι σε εκείνον της 21χρονης, θα δώσει στους δικαστές ένα ακόμη στοιχείο που θα εκτιμήσει, πριν κρίνει την υπόθεση ποινικά, δίνοντας ταυτόχρονα μία απάντηση σε νομικά ζητήματα που τίθενται με αφορμή την παρούσα δίκη.

