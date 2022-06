Life

“The 2Night Show” - Σοφία Βογιατζάκη: Δεν ήθελα να είμαι συμπαρουσιάστρια του Αρναούτογλου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η εποχή που ήταν συμπαρουσιαστές στην εκπομπή «Όμορφος Κόσμος το Πρωί», ο άγνωστος καβγάς στα παρασκήνια και η…οδήγηση.

Την αγαπημένη φίλη και πρώην συνεργάτιδά του υποδέχθηκε στο «The 2Night Show» της Τετάρτης ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Η ηθοποιός Σοφία Βογιατζάκη μοιράστηκε τις αναμνήσεις της από την εποχή που ήταν συμπαρουσιάστρια του Γρηγόρη, στην εκπομπή «Όμορφος Κόσμος το Πρωί».

Για αρχή είπε πως «όταν ήρθε η πρόταση από τον “Όμορφο κόσμο το πρωί” δεν ήθελα. Δεν ήθελα, δεν θυμάσαι; Καλέ δεν ήθελα! Έλεγα ποιος το σκέφτηκε, πως είναι δυνατόν, πως σας ήρθε, εγώ δεν σχέση με αυτά, εγώ δεν θέλω να γίνω τηλεπαρουσιάστρια, εμένα η δουλειά μου είναι ηθοποιός και πως σας ήρθε αυτό. Μου ζητούσαν να κάνω ραντεβού μαζί σου και δεν ήθελα. Χτυπιόμουν, δεν ήθελα. «Τι δουλειά έχω εγώ με τις εκπομπές και τα πρωινάδικα;» έλεγα. Άκου τότε. Δίκιο είχα όμως τότε. Μετά γνώρισα εσένα και θυμάμαι το πρώτο μας ραντεβού. Επί δυόμιση ώρες ήμουν κάτω από τις καρέκλες και τους καναπέδες από τα γέλια. Αν μη τι άλλο κατάλαβα πως μαζί σου θα περάσω πάρα πολύ ωραία» και πρόσθεσε:

«Την ίδια περίοδο μπαίνει ο μπαμπάς μου στο νοσοκομείο με 98% φραγμένα τα πνευμόνια του και τα δύο από καρκίνο. Έλεγα συνέχεια πως δεν θέλω τηλεόραση και πρωινό γιατί η δουλειά μου είναι άλλη, αλλά μετά είπα πως θα το κάνω αναγκαστικά γιατί χρειαζόμουν τα χρήματα. Γνωρίζω όμως εσένα, πέφτω κάτω από τα γέλια και λέω το ΟΚ. Να στείλουμε και χαιρετίσματα σε όλη την παρέα! Στη Ράνια, τον Μανώλη, τον Φοίβο, την Εύη και την Κατερίνα Καινούργιου που ήταν μελαχρινή στην δημοσιογραφική ομάδα» συμπλήρωσε.

Αποκάλυψε, επίσης, έναν καβγά που είχε με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, στα παρασκήνια της εκπομπής. «Περάσαμε πολύ ωραία αλλά μου έσπαγες και τα νεύρα πού και πού Γρηγόρη. Θυμάσαι εκείνο το σκηνικό που με είχες κάνει τρελή και σου έλεγα θα σε κουτουλήσω;», του θύμισε αποκαλύπτοντας τον άγνωστο καβγά τους στα παρασκήνια.

Πριν την αποχαιρετήσει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου τη ρώτησε αν τελικά έμαθε να οδηγεί.

«Αγόρασα αυτοκίνητο για να με αναγκάσω να γραφτώ σε σχολή οδηγών. Δεν με εμπιστεύομαι με τιμόνι, δεν θέλω να έχω την ευθύνη της ζωής των ανθρώπων που περπατάνε και που είναι στα άλλα αυτοκίνητα. Ακριβώς την ίδια ευθύνη νιώθω με το να γεννήσω ένα παιδί» ομολόγησε η Σοφία Βογιατζάκη.

Ειδήσεις σήμερα:

Γουάινσταϊν: κατηγορείται για σεξουαλικές επιθέσεις και στη Βρετανία

Οδηγός ταξί συνελήφθη για φοροδιαφυγή, απάτη και επικίνδυνη οδήγηση

Ευλογιά των πιθήκων - Κρούσμα στην Ελλάδα: καθησυχαστικός ο Μόσιαλος