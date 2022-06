Πολιτική

“Φώφη Γεννηματά” - Πλεύρης: 5 δωρεάν εξετάσεις και δωρεάν επίσκεψη στον γιατρό

Τι είπε για το πρώτο κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων και τα νέα κρούσματα οξείας ηπατίτιδας σε παιδιά. Τι ανέφερε για τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς και το πρόστιμο στους ανεμβολίαστους πολίτες.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ήταν την Πέμπτη ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης.

Σχετικά με το πρώτο κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων που εντοπίστηκε στην Ελλάδα και την εξάπλωση της νόσου, ο κ. Πλεύρης είπε πως «αν η ευλογιά των πιθήκων υπήρχε πριν από 5 χρόνια, στην προ κορονοϊού εποχή, θα ήταν 4η-5η είδηση. Η μεταδοτικότητα είναι πολύ πιο δύσκολη και δεν πρέπει να μας πανικοβάλλει, αφού έχουμε 500 κρούσματα σε όλη την Ευρώπη και αυτό είναι δείγμα της μεταδοτικότητας».

Συμπλήρωσε ότι «βγήκε θετικό το δείγμα, γίνεται και επιπλέον εξέταση, αλλά από αυτά που μου είπε οκ. Ζαούτης είναι βέβαιο πως είναι κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων. Ο άνθρωπος έχει απομονωθεί στο Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός». Έχει γίνει ιχνηλάτηση των επαφών του. Δεν έχουμε χαρακτηριστικά κορονοϊού σε ότι αφορά τις επαφές, καθώς είναι πολύ πιο δύσκολη η μεταδοτικότητα και απαιτεί επαφές πολύ στενές και σωματικές».

Για τα νέα κρούσματα οξείας ηπατίτιδα σε παιδιά στην Ελλάδα, που ανακοινώθηκαν την Τετάρτη, ο Θάνος Πλεύρης είπε πως «παρακολουθούμε κάθε κρούσμα που χαρακτηρίζεται ύποπτο. Είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα σενάρια. Ευτυχώς όσα παιδιά έχουν κριθεί ως ύποπτα κρούσματα στην Ελλάδα είναι όλα μια χαρά».

Σχετικά με όσα εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός για την πρόσληψη γυναικολόγων και μαιευτήρων σε ακριτικές και νησιωτικές περιοχές, ως μέσο για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, ο Υπουργός Υγείας είπε πως ετοιμάζονται «προκηρύξεις που ξεκινούν από ακριτικές και νησιωτικές περιοχές, οι οποίες αναβαθμίζουν τις θέσεις για να υπάρχει κίνητρο να πάει κάποιος και επιπλέον θα υπάρχει και χρονικός ορίζοντας για να διευκολυνθεί να πάει και να μείνει».

«Δεν είναι μόνο το οικονομικό, αλλά και θέματα εξέλιξης για τα οποία δεν είναι ελκυστικό σήμερα το ΕΣΥ για να μπει σε αυτό ένας γιατρός. Εξετάζουμε ένα νέο πλαίσιο, που θα περιλαμβάνει και ένα πιο ελαστικό σχέδιο για τις εργασιακές σχέσεις, ώστε να έχει μεγαλύτερες αποδοχές ο γιατρός», συμπλήρωσε ο Υπουργός Υγείας.

Αναφορικά με το νέο πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων, που θα φέρει το όνομα «Φώφη Γεννηματά», προς τιμής της αποδημήσασας πολιτικού, ο Θάνος Πλεύρης είπε πως περιλαμβάνει σε πρώτη φάση 5 εξετάσεις για εκατομμύρια πολίτες:

Μαστογραφία για τον καρκίνο του μαστού

Εξέταση για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας

Εξέταση για τον καρκίνο του παχέος εντέρου

Εξετάσεις που αφορούν καρδιαγγειακά νοσήματα

«Μέχρι τώρα ήταν ευθύνη του πολίτη να πάει να κάνει εξετάσεις σε προληπτικό - εθελοντικό επίπεδο. Τώρα θα βρούμε μέσω του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής τους πολίτες, θα τους σταλεί μήνυμα και θα τους σταλεί και το παραπεμπτικό για να πάνε να κάνουν δωρεάν την εξέταση και μετά επίσης δωρεάν να κάνουν επίσκεψη σε γιατρό για να δει τις εξετάσεις», ανέφερε ο υπουργός Υγείας.

Επεσήμανε πως επόμενο βήμα είναι ένα πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκία και της παχυσαρκίας των εφήβων, λέγοντας «αν δεν δράσουμε τώρα, αντιλαμβάνεστε πόσο επιβαρυντικά θα λειτουργήσει για την υγεία των ίδιων των ανθρώπων».

Για τους ανεμβολίαστους

Για το πρόστιμο στους ανεμβολίαστους άνω των 65 ετών, που εκ των υστέρων εμβολιάστηκαν, ο κ. Πλεύρης είπε πως ακούει τον προβληματισμό και τα επιχειρήματα να μην επιβληθεί τελικώς το πρόστιμο σε αυτήν την κατηγορία πολίτων, τονίζοντας πάντως πως το πρόστιμο υπήρξε, καθώς ο στόχος μας ήταν να εμβολιαστεί ο πληθυσμός»

«Για τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς, έχει δοθεί παράταση αναστολής των συμβάσεων εργασίας μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, δεν θέλω να δώσω ελπίδες, όλα ακολουθούν την ροή της πανδημίας», είπε ο κ. Πλεύρης, αναφορικά με το ενδεχόμενο να τους επιτραπεί να επιστρέψουν στην εργασία τους, αφού κάνουν rapid test, προσθέτοντας πως «έχω μια δογματική διαφορά μαζί τους, ότι τους δίνεται η ευχέρεια να εμβολιαστούν για να επιστρέψουν στην δουλειά τους, έχουμε από αυτούς κάποιες απαιτήσεις παραπάνω για αυτό που υπηρετούν. Στις ΗΠΑ, μου είπε ο κ. Ζαούτης, πως οι γιατροί δεν μπορούν να δουλέψουν στο δημόσιο σύστημα υγείας εάν δεν έχουν κάνει το εμβόλιο της γρίπης».

«Η συζήτηση με τις εταιρείες είναι να καταλήξουμε κάποια στιγμή το εμβόλιο κατά του κορονοϊού να έχει τα χαρακτηριστικά του εμβολίου κατά της γρίπης και να απευθύνεται, όπως και το εμβόλιο της γρίπης, σε εκείνους που το έχουν ανάγκη και αν χρειαστεί να γενικευθεί στον πληθυσμό. Είναι δυνατόν να έχουμε και αύξηση των κρουσμάτων, λόγω και του τουρισμού. Δεν έχουμε αύξηση των νοσηλειών, δεν υπάρχει τέτοια δυναμική, αυτός είναι ο δείκτης που παρακολουθούμε», κατέληξε ο Υπουργός Υγείας.

