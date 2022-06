Κοινωνία

Κατάσχεση πλοίων στο Ιράν: Δικαστική απόφαση για το “Lana”, ελπίδα για την απελευθέρωσή τους

Η δικαστική απόφαση για το πλοίο που είχε κατασχεθεί στην Κάρυστο, ανοίγει ενδεχομένως το δρόμο για την απελευθέρωση των δύο ελληνικών πλοίων στο Ιράν.

Μέσω της δικαστικής οδού δόθηκε, όπως όλα δείχνουν, η λύση στο αδιέξοδο που είχε δημιουργηθεί αρχικά με την κατάσχεση του πετρελαίου στις δεξαμενές του πλοίου «Lana» και στη συνέχεια το ρεσάλτο των Ιρανών «Φρουρών της Επανάστασης» σε δύο ελληνικά δεξαμενόπλοια στον Περσικό Κόλπο ως αντίποινα.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», χθες, το Συμβούλιο Εφετών Χαλκίδας έκανε δεκτές τις αντιρρήσεις που είχε καταθέσει ο νομικός εκπρόσωπος της ιδιοκτήτριας εταιρείας του φορτίου Παναγιώτης Χιωτέλης. Αφορούσαν τις διατάξεις της ανακρίτριας Χαλκίδας, δυνάμει των οποίων είχε γίνει η κατάσχεση και μετάγγιση των 107.000 τόνων ιρανικού πετρελαίου, που το «Lana» μετέφερε στις δεξαμενές του.

Οι αντιρρήσεις υποβλήθηκαν την Τρίτη και μολονότι η δίκη για την υπόθεση είχε αρχικά προσδιοριστεί για σήμερα Πέμπτη, η διαδικασία για προφανείς λόγους επισπεύσθηκε ακόμα περισσότερο, με τη δίκη να λαμβάνει χώρα χθες στη Χαλκίδα.

Το αποτέλεσμα; Το Συμβούλιο Εφετών έκανε δεκτές τις αντιρρήσεις της ιρανικής πλευράς και κατά συνέπεια ακύρωσε τις διατάξεις της ανακρίτριας περί κατάσχεσης και μετάγγισης του φορτίου! Οπερ σημαίνει ότι το φορτίο του πετρελαίου που στο μεταξύ είχε μεταφερθεί στο μισθωμένο από τις ΗΠΑ δεξαμενόπλοιο «Ice Energy», θα πρέπει να επιστραφεί στο «Lana».

Μετά και τις επαφές Ελλήνων αξιωματούχων με εκπροσώπους της ιρανικής πρεσβείας θεωρείται πιθανό η δικαστική απόφαση να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ Αθήνας και Τεχεράνης και άρα στην αποδέσμευση των δύο ελληνικών τάνκερ που παραμένουν ουσιαστικά υπό καθεστώς ομηρίας, μετά το ρεσάλτο των «Φρουρών της Επανάστασης».

Το «Lana» είχε δεσμευθεί έπειτα από αίτημα δικαστικής συνδρομής που είχαν υποβάλει οι ΗΠΑ, με το αιτιολογικό ότι τα έσοδα από την πώληση του πετρελαίου θα κατέληγαν στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

