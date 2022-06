Πολιτισμός

Μίκης Θεοδωράκης: πορτρέτο 35 τετραγωνικών μέτρων από μαθητές (εικόνες)

Το μεγαλύτερο πορτρέτο του Μίκη Θεοδωράκη δημιούργησαν μαθήτριες και μαθητές του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ξάνθης.

Στις 2 Ιουλίου 2022 συμπληρώνονται δέκα μήνες από την απώλεια του μεγάλου Έλληνα δημιουργού, Μίκη Θεοδωράκη.

Μαθήτριες και μαθητές από το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ξάνθης και τη Μουσική Σχολή Μουσαδέ ένωσαν τις φωνές τους και τραγούδησαν το αγαπημένο ποίημα του Οδυσσέα Ελύτη «Του Μικρού Βοριά».

Ταυτόχρονα, κάτι εντυπωσιακό συνοδεύει το τραγούδι τους! Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «κάτι που να αρμόζει στη μεγαλειώδη προσωπικότητα και τον επιβλητικό χαρακτήρα του συνθέτη. Οι μαθήτριες και οι μαθητές του Ε.Ε.Ε.ΕΚ Ξάνθης με υπομονή και μεράκι ζωγράφισαν ένα - ένα τα κομμάτια ενός πάζλ 35 τετραγωνικών μέτρων με τη μορφή του Μίκη Θεοδωράκη. Το πάζλ ήταν τόσο μεγάλο που χρειάστηκε να ολοκληρωθεί στο μεγάλο γυμναστήριο του σχολείου».

Δείτε το συγκινητικό βίντεο των παιδιών του Ε.Ε.Ε.ΕΚ Ξάνθης με τον «φόρο τιμής στον οικουμενικό Έλληνα που κάθε χρόνο τραγουδάμε στα σχολεία μας!»

