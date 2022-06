Παράξενα

Φυλακές Κορυδαλλού: Κρατούμενος με παράνομο κινητό έκανε live στο TikTok! (βίντεο)

Ο κρατούμενος, πήρε τον ρόλο… influencer και πραγματοποίησε μέσα από κινητό που είχε παράνομα στη φυλακή live βίντεο.

Ένα απόστευτο περιστατικό συνέβη στις φυλακές Κορυδαλλού, όταν ένας κρατούμενος, όχι μόνο είχε παράνομα κινητό μέσα στο σωφρονιστικό ίδρυμα, αλλά έκανε και live μετάδοση στη γνωστή πλατφόρμα TikTok, απαντώντας στους... θαυμαστές του!

Το βίντεο παρακολούθησαν πάνω από 2.500 άτομα κάτι που εγείρει πολλά ερωτηματικά.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης, Γιώργος Κωστίκας, μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, για το περιστατικό, αλλά και την είσοδο παράνομων αντικειμένων, όπως τα κινητά, στις φυλακές.

Αρχικά ανέφερε πως "αν ήταν στο χέρι των υπαλλήλων, το θέμα θα είχε λυθεί ήδη γιατί έχουν καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις. Ο Κορυδαλλός έχει πολλές εισόδους για το προσωπικό και την τροφοδοσία. Δεν έχει μηχανήματα για όλες τις εισόδους. Αν ήθελε η πολιτεία να λύσει αυτό το θέμα θα το είχε λύσει εντός μηνών, με την προμήθεια σύγχρονων μέσων για να ελέγχονται τα πάντα."

Συνεχίζοντας, ανέφερε ένα παράδειγμα, που αφορά στις φυλακές Μαλανδρίνου, στις οποίες έχει μεταφερθεί και ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος και είπε πως "υπάλληλος έκανε έλεγχο σε αυτοκίνητο τροφοδοσίας και βρήκαν ένα πακέτο με κινητά και ναρκωτικά."

Ακόμη τόνισε πως "τα μέσα ελέγχου είναι παλιά και παρά το ότι έχουν γίνει αναφορές για συστήματα που θα κλείνουν τα κινητά, θα ελέγχουν τα κινητά... υπάρχει μια τεράστια παραοικονομία."

Η μετάδοση όπως είπε ο Γιώργος Κωστίκας, έγινε μέσω δεδομένων καθώς δεν υπάρχει ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο μέσα στις φυλακές.

Όπως ενημέρωσε, το κινητό του συγκεκριμένου κρατούμενου έιχει ήδη εντοπιστεί και ο ίδιος θα περάσει από πειθαρχικό, όμως "το ζητούμενο είναι να περιορίσουμε τον τρόπο που μπαίνουν."

