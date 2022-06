Υγεία - Περιβάλλον

“Το Πρωινό” - Θάνατοι Μαλένας και Ίριδας: ο λόγος που αργούν τα πορίσματα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει για την αμφισβήτηση των αποτελεσμάτων των τοξικολογικών εξετάσεων της Τζωρτζίνας από τον δικηγόρο της Ρούλας Πισπιρίγκου, η καθηγήτρια κλινικής φαρμακολογίας του ΑΠΘ, Χρυσάνθη Σαρδέλη, στην εκπομπή "Το Πρωινό".

Νέα στοιχεία σχετικά με την έρευνα για τους θανάτους των τριών κοριτσιών στην Πάτρα αναμένεται να φέρουν στο φως τα πορίσματα των ιατροδικαστών.

Στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1, η Κέλλυ Χεινωπόρου, έδωσε πληροφορίες, σχετικά με την καθυστέρηση που υπάρχει στα πορίσματα των ιατροδικαστών για τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας. Πιο συγκεκριμένα, το ρεπορτάζ αναφέρει πως τα πορίσματα, έχουν σταλεί στους ανακριτές μέ e-mail για να προχωρήσει η διαδικασία, όμως θα πρέπει να λάβουν στα χέρια τους το πόρισμα του κ. Ράικου εγγράφως, με σφραγίδα και υπογραφή.

Σήμερα ή αύριο, αναμένεται να φύγουν τα δείγματα που ελέγχθηκαν και μαζί με αυτά θα μεταφερθεί και στον κ. Καρακούκη και η ιατροδικαστική έκθεση για να συνταχθεί το πόρισμα.

Για τον θάνατο της πρωτότοκης κόρης της Τζωρτζίνας, κατηγορείται η μητέρα της, Ρούλα Πισπιρίγκου η οποία, θα ζητήσει επανεξέταση του δείγματος αίματος της 9χρονης, από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης,

Στηνν αμφισβήτηση των αποτελεσμάτων των τοξικολογικών εξετάσεων από τον δικηγόρο της Ρούλας Πισπιρίγκου, Όθωνα Παπαδόπουλο, απάντησε η καθηγήτρια κλινικής; φαρμακολογίας, Χρυσάνθη Σαρδέλη, στην εκπομπή "Το Πρωινό".

Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι θα πρέπει να εξηγήσει η πλευρά της Ρούλας Πισπιρίγκου, "πού ακριβώς έχει γίνει το σφάλμα στη διαδικασία", τοινίζοντας ότι τα βήματα είναι πολύ συγκεκριμένα για τη διαδικασία αυτή.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο κάποιου "κενού" από το εργαστήριο της καθηγήτριας, επισημαίνει πως υποθέτει "ότι οι αναφορές γίνονται σε άλλα βιολογικά δείγματα, όπως τα νύχια, τα οποία διατάσσονται μετά την εκταφή" και δήλωσε πως η ουσία κεταμίνη και το ποσοστό που βρέθηκε στον οργανισμό της Τζωρτζίνας, μεταθανάτια, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί.

Ακόμη, είπε πως και στην τρίτη εξέταση των δειγμάτων, εφόσον πραγματοποιηθεί στα ίδια δείγματα τα οποία είναι σωστά συντηρημένα, δεν θα βρεθεί κάποιο άλλο αποτέλεσμα, ενώ αν γίνει κάτι τέτοιο, θα εγείρει ερωτήματα για πολλές υποθέσεις όλα αυτά τα χρόνια.

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2NightShow”- Πανταζής: Το εγγόνι μου θα με λέει “ΛΕΠΑ”

“Καλημέρα Ελλάδα” - Δελλατόλας: θυροκόλλησαν κλήτευση σε σπίτι που έμενα πριν 20 χρόνια (βίντεο)

Τροχαίο: Σκοτώθηκε νεαρός ντελιβεράς - Εκτοξεύτηκε σε αυλή σπιτιού (εικόνες)