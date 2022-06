Οικονομία

Εξοικονόμηση ενέργειας: Τα μέτρα στο Δημόσιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι συναρμόδιοι Υπουργοί ανακοίνωσαν δέσμη μέτρων, με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Δέσμη μέτρων για εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα ανακοίνωσαν σήμερα οι συναρμόδιοι υπουργοί με άμεσο στόχο την μείωση της κατανάλωσης κατά 10% το 2022 ενώ ως το 2030 ο στόχος ανεβαίνει στο 30%. Δεδομένου ότι η ενεργειακή δαπάνη του Δημοσίου αναμένεται να φθάσει εφέτος (πριν την εφαρμογή των μέτρων) στο 1,165 δισ. ευρώ, το όφελος από την υιοθέτηση των μέτρων αποτιμάται σε εκατοντάδες εκατομμύρια.

Τις πρωτοβουλίες παρουσίασαν σήμερα οι υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλλακάκης και η γενική γραμματέας Ενέργειας Αλεξάνδρα Σδούκου.

Όπως σημείωσε ο κ. Σκρέκας, τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημόσιο εδράζονται σε τρεις άξονες:

Εφαρμογή ψηφιακής πλατφόρμας για την παρακολούθηση της κατανάλωσης.

Θέσπιση κινήτρων για τους φορείς του δημοσίου που επιτυγχάνουν τους στόχους εξοικονόμησης, με οικονομικές ενισχύσεις που θα συνδέονται τόσο με την εφαρμογή των μέτρων εξοικονόμησης όσο και με το αποτέλεσμα που θα επιτυγχάνεται.

Αμεσα μέτρα (συντήρηση συστημάτων θέρμανσης/ψύξης, μείωση της κατανάλωσης στον οδοφωτισμό και τα συστήματα ύδρευσης / αποχέτευσης, κ.α.)

Όπως ανέφερε η κυρία Σδούκου η αρχή γίνεται με απλές δράσεις που εφαρμόζουν άλλωστε τα νοικοκυριά. Σε αυτές πέρα από την συντήρηση των εγκαταστάσεων περιλαμβάνεται ο ορισμός ενεργειακού υπεύθυνου σε κάθε κτίριο, η ρύθμιση των θερμοκρασιών λειτουργίας το χειμώνα και το καλοκαίρι σε επίπεδα ορθολογικής χρήσης με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης και την εξασφάλιση συνθηκών άνεσης (και πάντως να μην παρατηρείται το φαινόμενο λειτουργίας των κλιματιστικών σε χαμηλή θερμοκρασία με ανοιχτά παράθυρα), η απενεργοποίηση ψύξης, θέρμανσης και φωτισμού σε χώρους που δεν υπάρχουν εργαζόμενοι και εκτός ωραρίου, ο φυσικός αερισμός των κτιρίων τη νύχτα, η τοποθέτηση συστημάτων σκίασης, κ.α.

Παράλληλα σήμερα προκηρύσσεται το πρόγραμμα «Ηλέκτρα» για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του δημοσίου, με προϋπολογισμό 640 εκατ. ευρώ. Στόχος είναι η μείωση της κατανάλωσης των κτιρίων κατά 30% με παρεμβάσεις όπως αντικατάσταση κουφωμάτων, εκσυγχρονισμός των συστημάτων θέρμανσης-ψύξης, εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας. Το ποσοστό χρηματοδότησης ξεκινά από 50% και κλιμακώνεται υπό προϋποθέσεις έως το 70%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η κυρία Σδούκου η ενεργειακή δαπάνη για τις 212.000 εγκαταστάσεις της γενικής κυβέρνησης (κτίρια, οδοφωτισμός και αντλιοστάσια), ήταν το 2020 596 εκατ. ευρώ ενώ η κατανάλωση ήταν 4.450 γιγαβατώρες. Το 2021 η δαπάνη έφθασε στα 956 εκατ. με κατανάλωση 5.346 γιγαβατώρες ενώ εφέτος χωρίς τα μέτρα που ανακοινώθηκαν η δαπάνη θα φθάσει στο 1,165 δισκ. με την κατανάλωση στα περυσινά επίπεδα.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο: Σκοτώθηκε νεαρός ντελιβεράς - Εκτοξεύτηκε σε αυλή σπιτιού (εικόνες)

Μίκης Θεοδωράκης: πορτρέτο 35 τετραγωνικών μέτρων από μαθητές (εικόνες)

“Καλημέρα Ελλάδα” - Δελλατόλας: θυροκόλλησαν κλήτευση σε σπίτι που έμενα πριν 20 χρόνια (βίντεο)