Life

“Άγριες Μέλισσες”: αναταράξεις και πάθη στο επεισόδιο της Πέμπτης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανατρεπτικές και καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στο αποψινό επεισόδιο της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, “Άγριες Μέλισσες”.

Οι «Άγριες Μέλισσες», η κορυφαία τηλεοπτική σειρά των τελευταίων χρόνων, συνεχίζει να γράφει ιστορία στον ΑΝΤ1, με τον γ’ συγκλονιστικό τους κύκλο, με δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες και κινηματογραφική αισθητική.

Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Πέμπτης, στις 22:30, στον ΑΝΤ1

Η απόπειρα του Μπάμπη να κλέψει την Κορίνα, θα προκαλέσει μεγάλες αναταράξεις.

Η Πηνελόπη θα δεχθεί έναν ανέλπιστο σύμμαχο, στην προσπάθειά της να ρίξει φως στη δολοφονία του Γραμματικού, ενώ η κατάσταση του Κωνσταντή δείχνει να χειροτερεύει, δημιουργώντας ανησυχία στους γύρω του.

Ο Θόδωρος φέρνει στην Πανδώρα τον άνθρωπο που φέρεται να πούλησε τον εκρηκτικό μηχανισμό στον Ξανθό, για την επίθεση εναντίον του Ζάχου.

Ο Μελέτης είναι έτοιμος ν’ αποκαλύψει τα πάντα στην Πηνελόπη, αλλά ένα τρυφερό τετ-α-τετ θα αλλάξει και πάλι τα δεδομένα…

Ειδήσεις σήμερα:

“Καλημέρα Ελλάδα” - Δελλατόλας: θυροκόλλησαν κλήτευση σε σπίτι που έμενα πριν 20 χρόνια (βίντεο)

Τροχαίο: Σκοτώθηκε νεαρός ντελιβεράς - Εκτοξεύτηκε σε αυλή σπιτιού (εικόνες)

Συναγερμός για εξαφάνιση 16χρονης

Gallery