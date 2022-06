Κόσμος

Αρκάνσας: Φονική καραμπόλα με δεκάδες οχήματα (εικόνες)

Νεκροί στην καραμπόλα που σημειώθηκε στο Αρκάνσας, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, προκαλώντας κυκλοφοριακό χάος.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε καραμπόλα που σημειώθηκε στο Αρκάνσας, με δεκάδες οχήματα να συγκρούονται μεταξύ τους σε αυτοκινητόδρομο της περιοχής.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Μεταφορών του Αρκάνσας, το τροχαίο σημειώθηκε μεσημεριανές ώρες και λόγω αυτού, διεκόπη η κυκλοφορία στο σημείο.

Αν και αρχικά έγινε λόγος για τρία θύματα, στο σημείο βρίσκονταν διασώστες που επιχειρούσαν για να απεγκλωβίσουν κόσμο από τα οχήματα.

Ο αριθμός των οχημάτων που εγκλωβίστηκε στον αυτοκινητόδρομο λόγω της καραμπόλας ήταν τόσο μεγάλος που κρατικοί υπάλληλοι μοίρασαν σνακς και νερά στους εγκλωβισμένους οδηγούς.

