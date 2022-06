Κοινωνία

Δολοφονία Μαρίας Μπονίκου: Στον Κορυδαλλό ο γιος της

Η απόφαση των Αρχών για τον καθ’ομολογίαν δράστη της δολοφονίας της ηθοποιού, Μαρίας Μπονίκου.

Προφυλακιστέος κρίθηκε, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο 46χρονος γιος της ηθοποιού Μαρίας Μπονίκου, ο οποίος τη δολοφόνησε μέσα στο σπίτι τους στην Αίγινα.

Σύμφωνα με τις δικαστικές Αρχές, ο 46χρονος αναμένεται να οδηγηθεί και να κρατηθεί στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο των Φυλακών Κορυδαλλού.

Χθες, η μεταγωγή του κρατούμενου γιου της ηθοποιού στα δικαστήρια Πειραιά ακυρώθηκε λόγω ενός τραυματισμού του στο κεφάλι και μεταφοράς του στο νοσοκομείο.

Υπενθυμίζεται, ότι ο δράστης συνελήφθη στις 4 Ιουνίου 2022 για τη δολοφονία της μητέρας του και έχει ομολογήσει την πράξη του.

