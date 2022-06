Πολιτισμός

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: 145 χρόνια προσφοράς χωρίς αντάλλαγμα

Αδιάκοπη και πολυεπίπεδη είναι η προσφορά του Οργανισμού και των πολυάριθμων εθελοντών του στο πέρασμα του χρόνου.

Σε σχετική ανακοίνωση του ΕΕΣ, με αφορμή την επέτειο της σύστασης του, αναφέρονται τα εξής:

«Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός την Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2022, συμπληρώνει 145 έτη αδιάκοπης προσφοράς, έχοντας πάντα σαν πυξίδα την διευρυμένη προσφορά προς όλες τις κοινωνικές ομάδες αλλά και τη διάδοση και προάσπιση των υπέρτατων πανανθρώπινων αξιών του εθελοντισμού, του ανθρωπισμού και της προσφοράς χωρίς αντάλλαγμα.

Η ανθρωπιστική δράση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, από το 1877 μέχρι σήμερα, είναι γεμάτη από θυσίες και συγκινητικές ιστορίες αλληλέγγυας εθελοντικής προσφοράς ξεχωριστών ανθρώπων, οι οποίοι λάμπρυναν και καταύγασαν με τη ζωή τους και τη θυσία τους την μεγάλη αυτή διαχρονική πορεία του Ε.Ε.Σ, μετουσιώνοντας σε πράξη τα ιδεώδη και τις Θεμελιώδεις Αρχές (Ανθρωπισμός, Αμεροληψία, Ουδετερότητα, Ανεξαρτησία, Εθελοντισμός, Ενότητα, Παγκοσμιότητα) του μεγαλύτερου Ανθρωπιστικού Κινήματος Παγκοσμίως.

Σήμερα, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, απαλλαγμένος από στίγματα και ενοχές του παρελθόντος, έχει χαράξει μία νέα αναγεννητική πορεία, υλοποιώντας πολυάριθμες καινοτόμες, ποιοτικές, ανθρωποκεντρικές, πρωτοβουλίες και δράσεις προς όφελος των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων της χώρας και όχι μόνο. Ταυτόχρονα, παραμένει ο ακαταμάχητος προμαχώνας της ενεργού εθελοντικής προσφοράς και αλληλεγγύης και ακαταγώνιστος παραστάτης, επίκουρος της Ελληνικής Πολιτείας, όχι μόνο στην αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων αλλά και στις καθημερινές τεράστιες ανάγκες που υφίστανται στην Ελληνική κοινωνία.

Την τελευταία χρονιά, ο Ε.Ε.Σ, βρέθηκε αντιμέτωπος με τεράστιες προκλήσεις, όπως η πανδημία COVID-19, οι καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου, αλλά και η τεράστια ανθρωπιστική κρίση που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Προκλήσεις, στις οποίες ο Ε.Ε.Σ, με τη συγκινητική προσφορά και αυτοθυσία των εθελοντών και του προσωπικού του, ανταποκρίθηκε άριστα και αποτελεσματικά, επανακτώντας με σταθερά βήματα την εμπιστοσύνη της Ελληνικής κοινωνίας».

