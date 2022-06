Πολιτική

Γιώργος Παπανδρέου: Στο νοσοκομείο ο πρώην Πρωθυπουργός

Ο Γιώργος Παπανδρέου, εισήχθη σε θεραπευτήριο, λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας.

Ο Γιώργος Παπανδρέου, εισήχθη μετά από προγραμματισμένο ραντεβού σε νοσοκομείο καθώς αντιμετώπιζει πρόβλημα υγείας.

Πιο συγκεκριμένα, ο πρώην πρωθυπουργός, επισκέφτηκε ιδιωτική κρινική όπου του τοποθετήθηκε βηματοδότης και σύμφωνα με την ανακοίνωση του γραφείου του, η επέμβαση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία.

Η ανακοίνωση από το Γραφείο του πρώην Πρωθυπουργού και Βουλευτή Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Γιώργου Α Παπανδρέου: «Ο πρώην Πρωθυπουργός, Γιώργος Α. Παπανδρέου, εισήλθε σήμερα με προγραμματισμένο ραντεβού στην Ευρωκλινική, καθώς οι ιατροί, ύστερα από εξετάσεις, είχαν κρίνει ότι χρειάζεται να τοποθετηθεί βηματοδότης, ο οποίος και τοποθετήθηκε επιτυχώς».

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρώην Πρωθυπουργό, Γιώργο Παπανδρέου και του ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση.

