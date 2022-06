Οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: Πληθωρισμός 11,3% τον Μάιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πού αποδίδεται η νέα αύξηση του πληθωρισμού. Η σύγκριση με τον περασμένο μήνα και τον αντίστοιχο του προηγούμενου έτους.

Άνοδο 11,3% σημείωσε ο πληθωρισμός τον Μάιο εφέτος, από αύξηση 10,2% τον Απρίλιο και έναντι οριακής αύξησης 0,1% τον Μάιο 2021.

Το γεγονός αυτό οφείλεται στις ανατιμήσεις μέσα σε έναν χρόνο στο σύνολο σχεδόν των προϊόντων και υπηρεσιών, με αιχμή του δόρατος την ενέργεια. Ειδικότερα, η τιμή στο φυσικό αέριο αυξήθηκε κατά 172,7%, στον ηλεκτρισμό κατά 80,2%, στο πετρέλαιο θέρμανσης κατά 65,1% και στα στερεά καύσιμα κατά 5,4%. Ως αποτέλεσμα, τα καύσιμα και λιπαντικά ανατιμήθηκαν κατά 36,6%, η μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο 22,8% και η μεταφορά επιβατών με πλοίο κατά 17,7%.

Σημαντικές ανατιμήσεις καταγράφηκαν, παράλληλα, σε όλα τα αγαθά που απαρτίζουν το λεγόμενο «καλάθι» της νοικοκυράς. Συγκεκριμένα, οι τιμές αυξήθηκαν σε: Έλαια και λίπη (23,2%), γαλακτοκομικά και αυγά (14,1%), κρέατα γενικά (13,8%), ψωμί και δημητριακά (13,4%), λαχανικά γενικά (13%), φρούτα νωπά (10,8%), λοιπά τρόφιμα (7,3%), καφέ- κακάο- τσάι (6,3%), μεταλλικό νερό- αναψυκτικά- χυμούς φρούτων (5,6%), ζάχαρη- σοκολάτες- γλυκά- παγωτά (4,7%), ψάρια γενικά (4,1%) και αλκοολούχα ποτά μη σερβιριζόμενα (2,1%).

Επίσης, ανατιμήσεις υπήρξαν σε όλη τη γκάμα των προϊόντων και υπηρεσιών στην καθημερινότητα του πολίτη, εκτός από τις τηλεφωνικές υπηρεσίες, τον εξοπλισμό των κινητών τηλεφώνων, τα φαρμακευτικά προϊόντα και τα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων. Ειδικότερα, καταγράφηκαν αυξήσεις τιμών σε: Ξενοδοχεία- μοτέλ- πανδοχεία (22,2%), κινηματογράφους- θέατρα (13,9%), αυτοκίνητα μεταχειρισμένα (11,5%), υαλικά- επιτραπέζια σκεύη και σκεύη οικιακής χρήσης (8,8%), αυτοκίνητα καινούργια (8,7%), πακέτο διακοπών (8,4%), είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού (7%), γραφική ύλη και υλικά σχεδίασης (5,7%), ένδυση και υπόδηση (5,6%), οικιακές υπηρεσίες (4,8%), ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτου (4,8%), έπιπλα και διακοσμητικά είδη (4,5%), εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- καφενεία (4,1%), διαρκή αγαθά αναψυχής και πολιτισμού (3,5%), συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς (2,1%), μικρά είδη αναψυχής- άνθη- κατοικίδια ζώα (2%), άλλα είδη ατομικής φροντίδας (1,6%), δευτεροβάθμια εκπαίδευση (1,4%), ιατρικές, οδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες (1,3%), ενοίκια κατοικιών (0,9%), υφαντουργικά προϊόντα οικιακής χρήσης (0,6%) και νοσοκομεία και κλινικές (0,4%).

Αλλά, και μεταξύ Μαΐου και Απριλίου εφέτος υπήρξαν αυξήσεις τιμών σε: φυσικό αέριο (28,6%), βενζίνη (7,3%) και πετρέλαιο κίνησης (1,7%), ενώ μειώθηκε κατά 4,6% η τιμή στο ηλεκτρικό ρεύμα. Στα είδη διατροφής σημειώθηκαν σε ένα μήνα ανατιμήσεις σε: Παγωτά (6,2%), σάλτσες- καρυκεύματα (5,6%), κρασιά (5,2%), γάλα νωπό με μειωμένα λιπαρά (4,9%), φρούτα νωπά (4,7%), αυγά (4%), έλαια και λίπη (3,6%), ψωμί και δημητριακά (3,4%), οινοπνευματώδη ποτά και λικέρ (3,1%), χοιρινό (2,8%), αλλαντικά (2,7%), πουλερικά (2,4%), τυριά (2,4%), γάλα νωπό πλήρες (1,8%) και μοσχάρι (0,8%). Στον αντίποδα, υπήρξαν μειώσεις τιμών μόνο σε: Λαχανικά νωπά (4,6%), αρνί και κατσίκι (4,2%) και γιαούρτι (2,2%). Παράλληλα, ανατιμήσεις υπήρξαν σε: Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (14,9%), ξενοδοχεία- μοτέλ- πανδοχεία (8,2%), είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού (2,1%), εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- καφενεία (0,8%) και ιατρικές, οδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες (0,5%).

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή κατά 11,2% προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

12,1% στην ομάδα «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και δημητριακά, κρέατα (γενικά), ψάρια (γενικά), γαλακτοκομικά και αυγά, έλαια και λίπη, νωπά φρούτα, λαχανικά (γενικά), ζάχαρη- σοκολάτες- γλυκά- παγωτά, λοιπά τρόφιμα, καφέ- κακάο- τσάι, μεταλλικό νερό- αναψυκτικά- χυμούς φρούτων.

0,9% στην ομάδα «Αλκοολούχα ποτά και καπνός», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα).

5,6% στην ομάδα «Ένδυση και υπόδηση», λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

35% στην ομάδα «Στέγαση», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης, στερεά καύσιμα.

5,1% στην ομάδα «Διαρκή αγαθά- Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: έπιπλα και διακοσμητικά είδη, υφαντουργικά προϊόντα οικιακής χρήσης, υαλικά- επιτραπέζια σκεύη και σκεύη οικιακής χρήσης, είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού, οικιακές υπηρεσίες.

0,5% στην ομάδα «Υγεία», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ιατρικές, οδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες, νοσοκομεία και κλινικές. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα.

18,8% στην ομάδα «Μεταφορές», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτου, καύσιμα και λιπαντικά, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με πλοίο.

1,3% στην ομάδα «Αναψυχή- Πολιτιστικές δραστηριότητες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: διαρκή αγαθά αναψυχής και πολιτισμού, μικρά είδη αναψυχής- άνθη- κατοικίδια ζώα, κινηματογράφους- θέατρα, γραφική ύλη και υλικά σχεδίασης, πακέτο διακοπών. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στον οπτικοακουστικό εξοπλισμό- υπολογιστές- επισκευές.

0,9% στην ομάδα «Εκπαίδευση», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

5,1% στην ομάδα «Ξενοδοχεία- Καφέ- Εστιατόρια», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- καφενεία, ξενοδοχεία- μοτέλ- πανδοχεία.

0,4% στην ομάδα «Άλλα αγαθά και υπηρεσίες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα άλλα είδη ατομικής φροντίδας. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα ασφάλιστρα οχημάτων.

2. Από τη μείωση του δείκτη κατά:

2,5% στην ομάδα «Επικοινωνίες», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: τηλεφωνικό εξοπλισμό κινητών τηλεφώνων, τηλεφωνικές υπηρεσίες.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,7% τον Μάιο σε σύγκριση με τον Απρίλιο, έναντι μείωσης 0,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Όσον αφορά στον εναρμονισμένο πληθωρισμό, αυτός αυξήθηκε 10,5% τον Μάιο, από αύξηση 9,1% τον Απρίλιο και έναντι μείωσης 1,2% τον Μάιο πέρυσι. Μεταξύ Μαΐου και Απριλίου, ο εναρμονισμένος δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,9%, έναντι μείωσης 0,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Αχτσιόγλου – Χαρίτσης: Το νέο ρεκόρ πληθωρισμού καταδεικνύει το αδιέξοδο της πολιτικής Μητσοτάκη

Σε κοινή δήλωσή τους η Έφης Αχτσιόγλου, τομεάρχης Οικονομικών και ο Αλέξςη Χαρίτσης, τομεάρχη Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία αναφέρουν: «Σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, την ώρα που η κυβέρνηση στην καλύτερη περίπτωση νουθετεί τους πολίτες να μην ξοδεύουν και στη χειρότερη πανηγυρίζει για τις επιδόσεις στην οικονομία.

Το νέο άλμα του πληθωρισμού στο 11,3% -σε επίπεδα του 1994- που ανακοίνωσε σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ για τον Μάιο, καταδεικνύει με τον πιο δραματικό τρόπο το αδιέξοδο που έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ενώ ο μηνιαίος ρυθμός αύξησης του πληθωρισμού στην χώρα μας, ο υψηλότερος στην Ευρώπη, προδιαγράφει περαιτέρω κλιμάκωση των τιμών.

Την στιγμή που η κοινωνία φτωχοποιείται και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης, η κυβέρνηση αρνείται να υλοποιήσει ένα ουσιαστικό σχέδιο για τη στήριξη τους αλλά και να αξιοποιήσει τις ευρωπαϊκές δυνατότητες για την συγκράτηση του ενεργειακού κόστους. Όπως κάνουν χώρες σαν την Ισπανία και την Πορτογαλία, που διεκδίκησαν και πέτυχαν να εγκριθεί από την Κομισιόν το σχέδιό τους για μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος.

Δεν θα επιτρέψουμε την εδραίωση της ακρίβειας ως κανονικότητας. Χρειαζόμαστε πολιτική αλλαγή με μια προοδευτική κυβέρνηση που θα προχωρήσει σε δραστικά μέτρα ανάσχεσης της ακρίβειας και θα υλοποιήσει τις ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις που απαιτεί η κοινωνική και οικονομική ανάταξη της χώρας».

Ειδήσεις σήμερα:

“Φώφη Γεννηματά” – δωρεάν μαστογραφία: Με sms η ενημέρωση των δικαιούχων

Ελληνοτουρκικά - ΥΠΕΞ: Χάρτες με τις παράνομες και μονομερείς τουρκικές αξιώσεις

“Καλημέρα Ελλάδα” - Δελλατόλας: θυροκόλλησαν κλήτευση σε σπίτι που έμενα πριν 20 χρόνια (βίντεο)